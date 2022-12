AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants de novembre 2022

Comme chaque mois, le benchmark AnTutu vient de dévoiler le nouveau classement des smartphones Android les plus puissants. Pour le mois de novembre 2022, on retrouve le même appareil en tête que le mois précédent.

Sur le classement du mois d’octobre 2022, c’est le ROG Phone 6 d’ASUS qui occupait largement la première place. Il était suivi de près par son grand frère, le ROG Phone 6 Pro. Pas de changement en novembre sur les deux premières places du classement, puisqu’on retrouve toujours les mêmes appareils.

Cependant, alors qu’on retrouvait un smartphone signé Vivo en troisième position, le iQOO 10 Pro, c’est cette fois-ci un autre smartphone d’ASUS qui vient compléter le podium. En novembre 2022, c’est bien le ZenFone 9 qui atteint la troisième place du classement, toujours grâce à la même puce Snapdragon 8+ Gen 1.

Le Galaxy Z Fold 4 ferme la marche, malgré son processeur haut de gamme

En quatrième position, on retrouve un smartphone signé Xiaomi, le 12T Pro. Ce dernier est également équipé du Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. À noter que plusieurs smartphones équipés de la même puce sont absents, notamment le OnePlus 10T.

On peut ensuite apercevoir à la cinquième position le smartphone gaming Red Magic 7, suivi du Black Shark 5 Pro. Tous deux utilisent une puce Snapdragon 8 Gen 1, mais parviennent à se hisser dans le classement grâce à leur refroidissement de compétition. Les trois prochaines places sont occupées par le Motorola Edge 30 Pro, le Vivo X80 ainsi que le Motorola Edge X30.

Enfin, tout en bas du classement, on retrouve le Galaxy Z Fold 4 de Samsung, qui est pourtant équipé d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1 plus puissante. Néanmoins, les smartphones de Samsung ont toujours été moins bons que la concurrence dans les benchmarks, notamment à cause de leur système de refroidissement pas toujours à la hauteur. Dans le cas du Galaxy Z Fold 4, c’est son aspect pliable qui lui fait défaut. Samsung ne peut pas se permettre de bien gérer la chaleur s’il veut conserver une certaine finesse pour son appareil. On s’attend à ce que le classement AnTuTu soit bientôt chamboulé grâce à tous les nouveaux smartphones équipés du nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 2.