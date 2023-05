L’iPhone 14 boudé par les jeunes, CityMapper devient totalement gratuit, c’est le récap’ de la semaine

Les jeunes n’achètent plus l’iPhone 14, CityMapper devient un sérieux rival pour Google Maps, Bouygues Telecom augmente encore le prix de ses forfaits mobiles, c’est le récap’ de la semaine.

Alors qu’une étude révèle que les jeunes préfèrent les smartphones plus abordables à l’iPhone 14, CityMapper devient totalement gratuit et Intel change le nom de ses futurs processeurs Meteor Lake. Attention, Bouygues Telecom annonce une nouvelle hausse de prix sur ses forfaits mobiles, mais vous pouvez la refuser.

Les jeunes boycottent l’iPhone 14

Une étude récente révèle que les jeunes tournent de plus en plus le dos à l’écosystème d’Apple. En effet, l’analyste Luo Hao a expliqué que le manque d’innovation et l’absence de réelles nouveautés poussent les jeunes à délaisser l’iPhone 14 au profit de smartphones de nouvelle génération plus abordables chez des concurrents tels que Xiaomi, Oppo ou encore Huawei.

Les processeurs Meteor Lake d'Intel arrivent bientôt avec un nouveau nom

Depuis 15 ans, Intel baptise ses processeurs « Core » avec les suffixes i3, i5, i7 ou encore i9. Mais ces noms sont sur le point de changer avec l’arrivée des processeurs Meteor Lake. En effet, une fuite sur un célèbre benchmark dévoile que l’un des processeurs porte le nom « Core Ultra 5 1003H. Les Core « i » s’apprêtent donc à s’appeler les Core « Ultra », un terme déjà largement utilisé chez de nombreuses marques de technologie depuis quelques années.

Le Vietnam est le paradis des sites de téléchargement illégal

Alors que de nombreux pays continuent leur lutte contre le téléchargement illégal, les autorités vietnamiennes semblent faire preuve d’un laxisme rêvé pour les pirates. En effet, SimilarWeb a révélé que le Vietnam était le pays hébergeant les plus gros sites pirates au monde, notamment Bmovies, Fmovies, ou encore Bflix. Les ayants droits ont bien essayé de faire fermer ces sites, mais le pays semble continuer de fermer les yeux.

Vous pourriez être tenté de remplacer Google Maps par CityMapper

Alors qu’il vous fallait dépenser une certaine somme pour avoir accès aux fonctionnalités supplémentaires de CityMapper, les options sont désormais accessibles à tous les utilisateurs. L’application, qui offre une expérience plus riche et plus complète que Google Maps, pourrait donc faire de l’ombre au service de cartographie de Google. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir les fonctionnalités auxquelles vous aurez désormais accès gratuitement.

Bouygues Telecom revoit encore ses tarifs à la hausse

Si vous êtes abonné à un forfait Bouygues Telecom, vous savez déjà que l’opérateur a prévu d’augmenter le tarif de ses abonnements de 3€/par mois, justifiant cette hausse de prix par la possibilité de bénéficier de 30 Go de data supplémentaire. Si vous ne souhaitez pas payer ces 3 euros de plus, il vous suffira de cliquer sur le lien dans le mail reçu pour refuser cette augmentation. Attention, si vous n’intervenez pas, votre facture grimpera de 3€ dès le 16 juin.

Notre test de la semaine

Razer Hammerhead HyperSpeed : des écouteurs parfaits pour les joueurs de PS5

Ces écouteurs ne plairont pas à tout le monde, notamment à cause de leur design atypique, mais devraient largement convaincre les gamers. En effet, les Hammerhead HyperSpeed sont confortables, pratiques, très efficaces en jeu et peuvent également être utilisés sur smartphone. Lors de notre test, nous avons été agréablement surpris par le micro de ces écouteurs Razer, et par l’application, claire et facile à utiliser. Attention, l’autonomie est très moyenne et la distorsion est élevée.

