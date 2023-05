Intel : adieu les Core i3/i5/i7/i9, les processeurs changent de nom après 15 ans

Les processeurs Meteor Lake d'Intel sont apparemment en bonne voie pour être lancés au cours du second semestre 2023, et ceux-ci vont surtout arriver avec un changement de taille : un tout nouveau nom.

À la surprise générale, le directeur des communications mondiales d'Intel, Bernard Fernandes a confirmé sur Twitter que le géant des puces prépare un changement de marque pour la fin de l'année. Citant le fait que l'entreprise se trouve à un “point d'inflexion” avant le lancement de ses processeurs clients de l'architecture Meteor Lake plus tard dans l'année, Intel compte apparemment bouleverser la façon dont il nomme ses processeurs.

Les processeurs « Core » actuels étaient présents sur le marché depuis la fin 2008, avec le lancement de puces i3/i5 et i7 traditionnelles. Intel avait depuis ajouté les puces i9 et joué avec les suffixes à plusieurs reprises au cours des 15 dernières années, mais s’apprêterait à casser les codes avec la génération Meteor Lake.

Les puces Intel vont devenir « Ultra »

Si le cadre d’Intel n’a pas confirmé les futures séries de processeurs de l’entreprise, c’était sans compter une fuite sur un célèbre benchmark. Le prochain processeur d'Intel de la génération Meteor Lake s'est retrouvé dans la base de données de Ashes of Singularity. Bien que les résultats des tests n'apportent guère d'informations précieuses sur les performances, ils révèlent quelques détails sur les spécifications et la marque de la puce.

Le processeur en question porte le nom de Core Ultra 5 1003H, et il s’agirait d’une puce à 18 threads comprenant quelques cœurs Redwood Cove “P” et plusieurs cœurs Crestmont “E”. Les Core « i » deviennent donc maintenant les Core « Ultra ». Cependant, un leaker prétend que le nom « Ultra » ne sera pas présent sur toutes les puces, sans plus de détails.

On se retrouverait donc avec les changements suivants au niveau du nom des puces :

Core i9 1XX00H → Core (Ultra) 9 1X0XH

Core i7 1XX00H → Core (Ultra) 7 1X0XH

Core i5 1XX00H → Core (Ultra) 5 1X0XH

Core i3 1XX00H → Core (Ultra) 3 1X0XH

Le nom “Core Ultra” n'est finalement pas si surprenant. L’utilisation du terme “Ultra” est beaucoup plus populaire dans les marques de technologie ces derniers temps. Apple l'a notamment utilisé pour ses iPhone et ses puces de la série M, et dans la téléphonie, des géants tels que Xiaomi et Samsung l’utilisent pour désigner leurs smartphones les plus puissants. On aurait donc ici affaire aux « meilleures » puces d’Intel, mais il faudra attendre encore un peu avant d’en savoir plus sur les différentes séries que prépare le fabricant.