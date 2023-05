Téléchargement illégal, IPTV : ce pays est l’eldorado des pirates et les autorités ne peuvent rien y faire

Si certains sites pirates tentent d'élire domicile en pleine mer ou sur une île (The Pirate Bay a voulu acheter sa propre île en 2022, afin de s'affranchir des lois sur le droit d'auteur), d'autres ont trouvé une solution moins onéreuse en installant leurs serveurs dans des pays peu regardants. Et parmi ces territoires, il en est un qui les attire tout particulièrement, tant les autorités font preuve de laxisme.

Bmovies, Bflix, Fmovies, 9anime… Quel est le point commun entre ces sites, qui proposent de visionner des milliers de films et de séries en streaming et en toute illégalité ? Ils sont tous hébergés dans le même pays : le Vietnam. En outre, il semblerait que la plupart sont détenus par l'un des plus gros services d'IPTV pirate, BestBuyIPTV.

Si le pays est inscrit sur la liste des pays surveillés par les États-Unis depuis quelques années, ces derniers ne peuvent finalement pas faire grand-chose pour endiguer le phénomène. Pire : ces sites hyper populaires généreraient plusieurs milliards de visionnages de films et de séries, mis illégalement à la disposition des internautes.

Le Vietnam héberge les plus gros sites pirates au monde

Les relations entre les États-Unis et le Vietnam s'étaient pourtant renforcées en 2018. À l'époque, l'ambassadeur américain avait dû intervenir auprès des autorités locales. Quelques-uns des plus gros sites pirates, comme 123movies ou Putlocker, avaient du jour au lendemain fermé leurs portes.

Selon SimilarWeb, qui recense le trafic Internet de chaque site à travers le Monde, il apparaît qu'un site comme fmovies.to, qui prend racine au Vietnam, a généré 92 millions de visites en mars dernier (85 millions en janvier et 77 millions en février). Et des sites pirates de ce genre, il en existe des dizaines qui sont gérés et hébergés dans le pays.

Si ce type de site peut agir sans trop de souci face aux autorités, c'est surtout parce qu'il n'y a pas d'enquêtes ni de poursuites criminelles. Selon le droit pénal du pays, seules des “amendes substantielles et des années d'incarcération” sont encourues par les fraudeurs. Néanmoins, malgré les tentatives des ayants droit d'obtenir gain de cause en faisant fermer ces sites, dans la quasi-totalité des cas, aucune action n'est entreprise de la part des autorités.

Bien que l'USTR (United States Trade Representative) ait resserré la vis sur le Code de la propriété intellectuelle en janvier 2023, le Vietnam n'a pas été mis sous surveillance prioritaire. Des sites comme fmovies ou bmovies font pourtant partie de la liste des sites pirates publiée par les USA en février dernier. Le pays continue à fermer les yeux et les sites web incriminés, qui proposent généralement une formule Premium payante, continuent à engranger les bénéfices.

Source : TorrentFreak