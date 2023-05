CityMapper devient entièrement gratuit, Google Maps a du souci à se faire

Si vous ne connaissez pas encore CityMapper, la dernière mise à jour pourrait bien vous convaincre de vous y mettre. En effet, l’application proposait autrefois des fonctionnalités payantes, qui sont désormais entièrement gratuites pour tous les utilisateurs. De quoi faire trembler Google Maps ? Peut-être bien.

Si vous habitez à Paris, vous avez peut-être déjà remplacé Google Maps par CityMapper pour vos trajets quotidiens. En effet, l’application a vu sa popularité grimper en flèche ces dernières années, grâce à ses nombreuses fonctionnalités qui offrent une expérience bien plus fluide et agréable que sa grande rivale. Et on parie que cette tendance va se confirmer dans les mois à venir. Pourquoi ? Parce que l’application est désormais entièrement gratuite.

Jusqu’à maintenant, CityMapper proposait une formule gratuite déjà très complète, mais également deux formules à 29,99 € et 99,99 € par an, qui donnaient accès à des fonctionnalités supplémentaires. Ce temps est désormais révolu, et toutes les options payantes deviennent accessibles à l’ensemble des utilisateurs. Voici donc un petit tour d’horizon de ce qui vous attend dans l’application dès aujourd’hui.

CityMapper pourrait bientôt faire de l’ombre à Google Maps

Concrètement, les utilisateurs peuvent désormais personnaliser leurs trajets de nombreuses manières différentes. Par l’exemple, l’application permet de sélectionner plusieurs modes de transports pour arriver à sa destination, ou encore de demander à marcher le moins possible lorsqu’il pleut ou en période de fortes chaleurs. Il est également possible de configurer son trajet de manière à avoir le moins de correspondance possible. De la même manière, on peut trier les résultats par vitesse et par prix.

À noter que certaines fonctionnalités sont réservées aux utilisateurs iOS ou Android. Si vous possédez un iPhone 14 Pro ou Pro Max, vous pouvez notamment suivre votre trajet à l’aide de la Dynamic Island. Si à l’inverse vous êtes sur un smartphone Android, vous pouvez visionner tous les horaires de départ dans l’heure à venir pour le mode de transport sélectionné. Enfin, les développeurs ont ajouté un assistant vocal qui vous indiquera le chemin à suivre sans que vous ayez à regarder votre écran.

