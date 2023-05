iPhone 14 : les jeunes ne veulent plus acheter le smartphone d’Apple, voilà pourquoi

Le vent serait-il en train de tourner pour Apple en Chine ? Alors que les iPhone constituaient l'une des valeurs sûres auprès des jeunes, ils sont de plus en plus nombreux à le délaisser pour des modèles nationaux, et surtout beaucoup moins chers.

En 2022, les statistiques de vente montraient que l'iPhone 13 écrasait la concurrence et dominait largement le marché. Loin derrière, on trouvait le Galaxy S22 et différents modèles de la gamme Galaxy A de Samsung. Mais les comportements évoluent et aujourd'hui, les ventes d'Apple ne sont plus aussi florissantes.

Au niveau mondial, les ventes d'iPhone sur le premier trimestre 2023 ont rapporté 65,775 milliards de dollars. La baisse est donc estimée à 8%, puisque sur la même période de 2022, Apple avait récolté 71,628 milliards de dollars avec ses téléphones. En Chine plus particulièrement, là où le marché est toujours très florissant, les smartphones d'Apple ont rapporté 23,905 milliards de dollars, contre 25,783 l'année précédente. Sans être totalement en berne, l'iPhone semble ne plus séduire autant qu'avant. Et d'après une récente étude, ce sont surtout les jeunes qui n'adhèrent plus (ou beaucoup moins) à l'écosystème d'Apple.

À lire aussi : les ventes de smartphones s'effondrent en Europe et battent un triste record

Les jeunes délaissent les iPhone au profit de modèles plus abordables

Selon Luo Hao, analyste à l'École d'économie et de gestion de l'Université de Nanchang, la situation s'explique par le manque d'innovation dont font preuve les différentes versions de l'iPhone 14. “S'il s'agit d'une version améliorée de l'iPhone 13, l'iPhone 14 n'apporte en réalité pas beaucoup d'améliorations”, explique-t-il. C'est aussi ce que nous avons constaté lors de nos tests l'an passé des différents iPhone 14. Force est de reconnaître que, malgré ses nombreuses qualités en termes de photo, d'ergonomie et de puissance, la dernière itération d'iPhone est plutôt avare de nouveautés. À la décharge du smartphone à la pomme, cela a aussi été le cas des modèles concurrents : peu de nouveautés réellement pertinentes peuvent en partie expliquer pourquoi les utilisateurs ne changent plus aussi souvent qu'avant de smartphones.

Néanmoins, le même analyste ajoute que la nouvelle génération, celle née dans les années 2000, a davantage tendance à se fier aux marques nationales (Xiaomi, Oppo, Vivo ou même encore Huawei), alors que les générations plus anciennes vouaient un culte aux entreprises étrangères. Un de ses étudiants ajoute par ailleurs que les smartphones actuels sont principalement utilisés pour dialoguer et consulter les réseaux sociaux, naviguer sur le Web ou lancer des applications relativement basiques. Les jeunes accordent davantage de place au coût de leur appareil et c'est du côté de la concurrence, généralement bien plus abordable, qu'ils trouvent leur bonheur.

Source : Mydrivers