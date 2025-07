iPhone 14 à prix choc : moins de 400 €, une offre à ne pas rater

L’iPhone 14 est à un prix imbattable en ce moment. Le smartphone d’Apple passe sous la barre des 400 € au lieu de 1019 € à sa sortie.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L’iPhone 14 n’a rien perdu de sa popularité. En 2025, c’est encore un excellent iPhone qui bénéficie des dernières mises à jour d’iOS. Si vous disposez d’un budget limité, ce modèle répondra pleinement à vos attentes.

Certideal, le spécialiste du reconditionné 100% made in France le propose actuellement à des prix exceptionnels selon le grade : à partir de 354,99 € avec le code promo SOLDES20 dans la version avec 128 Go de stockage (coloris mauve). Si vous avez besoin de plus d’espace, la version de 256 Go est à 419,99 € avec le même code promo. Ces tarifs sont nettement en dessous de ceux de la concurrence, avec la garantie d'une qualité irréprochable.

Des iPhone 14 reconditionnés en France et garantis deux ans

Certideal est une entreprise française qui propose des iPhone entièrement reconditionnés en France et à des prix imbattables. Les iPhone 14 actuellement en promotion bénéficient ainsi d’une excellente qualité et sont couverts par une garantie de 2 à 3 ans.

Selon votre budget, vous pouvez opter pour différents grades : correct, très bon état, parfait état et premium. Cette dernière catégorie correspond aux modèles vendus dans un état « comme neuf ». L'iPhone 14 de grade premium est à seulement 439,99 € au lieu de 1019 € à sa sortie avec le code SOLDES20.

Tous les produits Certideal sont 100% fonctionnels, débloqués et disposent de batteries garanties en excellent état.

Les caractéristiques de l’iPhone 14

Au cœur de l’iPhone 14, on retrouve la puce A15 Bionic qui assure des performances très confortables en 2025. De quoi profiter d’une expérience fluide. Le smartphone profite des dernières mises à jour d'iOS et les recevra encore dans les prochaines années.

Son écran OLED de 6,1 pouces offre une excellente qualité d’affichage. Et pour la partie photo, l'iPhone 14 s’appuie sur deux capteurs de 12 MP à l'arrière (grand-angle et ultra grand-angle). De quoi prendre de belles photos de jour comme de nuit.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ce qu’il faut savoir sur Certideal

Créé en 2015, Certideal est une entreprise française spécialisée dans la vente d’appareils reconditionnés. Elle propose notamment des iPhone, des iPad, des AirPods reconditionnés ainsi que des produits d’autres marques de renom comme Samsung et Xiaomi.

Certideal, c’est la promesse de produits reconditionnés de qualité, proposés aux prix les plus bas du marché. L’entreprise est au cœur de toute la chaîne de valeur : depuis la collecte jusqu’à la revente, en passant par la remise en état. Ce circuit court lui permet de réduire les coûts (et donc les prix), tout en garantissant une meilleure traçabilité des appareils. De plus, ces derniers subissent une batterie de tests pour s’assurer qu’ils sont 100% fonctionnels, avec des batteries dans un excellent état. Les avis clients en témoignent avec une note moyenne de plus de 4,5 sur 5.

Enfin, Certideal offre une garantie de 24 mois minimum pour tous ses iPhone reconditionnés, une durée deux fois plus longue que celle que propose la plupart de ses concurrents. Et pour moins de 10 €, vous pouvez bénéficier d’une extension de garantie de 12 mois pour un total de 36 mois.