iPhone 12 : le modèle le moins cher serait vendu 549 dollars

L’iPhone 12 le moins cher serait vendu 549 dollars à en croire une fuite qui semble confirmer des prix déjà repris depuis quelques jours. Apple délinerait les ventes d’iPhone 12 en cinq modèles, dont quatre modèles 5G, et un iPhone 12 4G.

Le leaker Jon Posser, assez réputé pour la fiabilité de ses prédictions, prétendait fin avril 2020 connaître le prix des iPhone 12. Selon lui Apple lancerait quatre modèles, tous dotés d’écrans OLED et de la compatibilité avec les réseaux 5G. A en croire John Prosser, on aurait aison un iPhone 12 5,4″ avec double capteur photo, comme l’iPhone 11, qui serait vendu 649 dollars.

Mais aussi un iPhone 12 6,1″ lui aussi avec double capteur et vendu 749 dollars. Les modèles plus haut de gamme seraient, eux, dotés d’un triple capteur photo et capteur LIDAR et seraient vendus 999 dollars et 1099 dollars. Le leaker assurait alors que ces chiffres lui ont été donnés « par les mêmes sources qui ont vu juste sur la date de lancement de l’iPhone SE », renforçant leur crédibilité.

Il y avait eu, depuis, peu de nouvelles infos sur le prix des iPhone 12, avant une nouvelle fuite, reprise par GSMArena. Le site s’appuie sur une rumeur qui confirme les prix de John Posser, tout en confirmant l’arrivée d’un iPhone 12 4G encore moins cher, et qui serait vendu 549 dollars seulement. Il faut bien sûr prendre cette info avec prudence, rien n’étant à ce stade officiel. On remarque qu’Apple a baissé le prix de son flagship le moins cher au cours des dernières générations.

Il ne serait donc pas absurde que Apple poursuive sur cette voie ce qui aurait l’avantage de stimuler ses ventes. On s’attend à ce qu’Apple dévoile les iPhone 12 lors d’un événement dans le courant du mois de septembre. Tous les lancements d’iPhone, ou presque, ont eu lieu jusqu’ici à cette période de l’année. Que pensez-vous de ce prix de 549 dollars pour l’iPhone 12 ? Partagez votre avis dans les commentaires de cet article !