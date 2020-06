iPhone 12 : pas de chargeur ni d’écouteurs inclus dans la boîte, ça se confirme

Les iPhone 12 ne seront pas accompagnés d’un chargeur ni d’une paire d’écouteurs filaires dans la boîte, confirme un analyste. Afin de faire des économies sur le coût de production des iPhone, Apple aurait en effet décidé de limiter le nombre d’accessoires offerts à l’achat.

Il y a quelques jours, les analystes Ming-Chi Kuo et Dan Ives annonçaient l’absence d’écouteurs filaires EarPods dans la boîte des iPhone 12. Ensuite, un rapport des analystes de Barclays est venu annoncer l’absence du chargeur secteur, inclus généralement dans la boîte des iPhone. Le rapport n’évoquait pas les raisons qui poussent Apple à vendre le chargeur séparément.

Apple cherche à faire des économies

Dans un billet relayé par nos confrères de MacRumors, Ming-Chi Kuo entérine maintenant les assertions de Barclays. Selon ses informations, Apple part du principe que la plupart des acheteurs sont déjà équipés d’un chargeur d’iPhone. L’abandon du chargeur inclus viserait donc à éviter l’accumulation de déchets électroniques. Apple justifierait sa décision par des considérations environnementales.

En faisant l’impasse sur le chargeurs et les écouteurs inclus, Apple chercherait aussi à réduire les coûts de production des iPhone 12. Sans surprise, la production des nouveaux iPhone serait particulièrement coûteuse à cause de l’intégration de la 5G. Afin de ne pas augmenter le prix final des iPhone, commercialisés au même tarif que les iPhone 11 en 2019, et de ne pas rogner sur sa marge, Cupertino a décidé de faire des économies sur les accessoires offerts.

Apple proposerait donc un chargeur 20W (contre 18W pour les iPhone 11) séparément dans le commerce. Selon Ming-Chi Kuo, la firme de Cupertino cesserait d’ailleurs la production des chargeurs 5 W et 18 W, jugés obsolètes, d’ici quelques mois. D’ici 2021, Apple n’inclurait plus de chargeur dans la boîte des iPhone SE 2020. Par contre, le constructeur continuera d’offrir un chargeur aux acheteurs d’un iPad, d’un iPad Air, et d’un iPad mini.

In fine, le seul accessoire qu’on trouvera dans la boîte des iPhone est le câble Lightning vers USB-C. Evidemment, l’abandon des écouteurs et des chargeurs inclus ne concerne que les marchés américains, asiatiques et africains. En Europe, une législation contraint en effet Apple de fournir les accessoires à l’achat. Que pensez-vous de la décision d’Apple ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : MacRumors