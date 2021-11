L’iPhone 12 Mini à 599 € chez Cdiscount, n’attendez pas le Black Friday pour l’acheter !

L'iPhone 12 Mini dans sa version 64 Go coloris blanc s'affiche à un prix inédit du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount. A deux semaines du Black Friday, il est possible de l'acheter au meilleur prix du moment, à savoir 599 euros. Une offre à saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles.

Ne perdez pas trop de temps si vous voulez acheter l'iPhone 12 Mini au meilleur prix du marché. A deux semaines du début du Black Friday, le téléphone d'Apple s'affiche au prix de 599 €. C'est du coté de l'enseigne en ligne française Cdiscount qu'il faut se rendre pour en profiter. Et si vous souhaitez faire encore plus de bonne affaire, vous pouvez encore jeter un œil aux bons plans du Single Day de ce vendredi, durant lequel Cdiscount propose un code promo donnant droit à 11 € de réduction dès 111 € d'achat.

Pour rappel, l'iPhone 12 mini est la version petit format de la série iPhone 12. Il profite de toutes les caractéristiques essentielles de la gamme, notamment de la 5G, du SoC Apple A14 Bionic, sans oublier l'écran OLED dont la diagonale de 5,4 pouces plaira aux amateurs de smartphones compacts. Enfin, pour aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre test complet de l'iPhone 12 Mini.

