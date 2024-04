Microsoft Teams pourrait un jour prévenir vos collègues quand vous n’êtes pas disponibles pour travailler

Un brevet récemment publié de Microsoft décrit une technologie capable de détecter les moments de disponibilité d’un collègue. Celle-ci analyse les rendez-vous et les horaires de travail de chaque collaborateur et envoie une notification à toute l’équipe lorsque l’un d’entre eux n’est pas disponible pour une réunion.

Si les choses sont presque revenues à la « normale » à la fin de la crise COVID-19, de nombreux travailleurs à travers le monde sont désormais convertis au télétravail. Les avantages sont multiples, mais force est de constater que certains désagréments subsistent encore. Difficile par exemple de tenir au courant chacun de ses collègues de son emploi du temps lorsque l’on se trouve à distance. Or, Microsoft pourrait bien avoir trouvé une solution à ce petit problème.

Dans un brevet récemment publié, la firme de Redmond décrit en effet un système de notification, qui prévient les utilisateurs lorsqu’un de leur collaborateur n’est pas disponible pour discuter. Cette notification s’envoie automatiquement, sans que le collaborateur en question n’ait besoin de configurer une alerte. Pour cela, l’outil serait capable d’analyser le calendrier des utilisateurs pour détecter des « conflits » avec ses collègues.

Microsoft va prévenir vos collègues quand vous ne pouvez pas discuter

Par exemple, si un collègue souhaite vous envoyer un message, mais que l’outil détecte que vous êtes actuellement en réunion ou qu’un autre événement vous empêche d’être disponible, ce dernier recevra une notification en amont. « L’utilisateur sera bientôt indisponible », « l’utilisateur sera indisponible de [heure] à [heure] » ou encore « l’utilisateur sera moins disponible de [heure] à [heure] », voici les notifications qu’imagine Microsoft dans son brevet.

La firme de Redmond ne précise d’ailleurs pas sur quelle application s’appuiera cette technologie. On imagine néanmoins sans mal que les notifications seront envoyées via Teams, qui permet de discuter et de planifier des réunions entre collègues, et que l’outil collectera les données du calendrier d’Outlook. Soulignons toutefois que cette fonctionnalité pourrait ne jamais voir le jour. En effet, si le brevet a récemment été publié, il a été écrit en 2022. Depuis, Microsoft n’a montré aucun signe d’un déploiement futur.