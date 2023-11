Le Plan Thermostat vous permettra d’économiser sur vos factures d’électricité, mais à une condition

L’hiver approchant, la crainte est que, sans un coup de pouce du gouvernement, les factures d’électricité explosent. Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la Transition énergétique de France, a annoncé un « Plan Thermostat » qui vise à alléger la facture énergétique en limitant la surconsommation.

Le « Plan Thermostat » intégré au plan de sobriété du gouvernement s’articule en plusieurs volets. L’un des plus importants consiste à abaisser la consommation d’énergie. Une modération énergétique qui passera notamment par l’utilisation de thermostats programmables, qui vise à maintenir une température intérieure de 19 °C dans tous les foyers.

À lire — Piratage d’objets connectés : votre radiateur ou vos ampoules peuvent couper le courant dans votre quartier

Les thermostats connectés vous permettent de configurer sur votre smartphone des horaires de fonctionnement optimaux pour votre chauffage, en fonction de l’heure de la journée ou encore du temps qu’il fait. Et en effet, selon le gouvernement, ces dispositifs permettent d’économiser jusqu’à 15 % sur la facture d’électricité finale.

L’État va financer l’installation de thermostats connectés pour lutter contre le surchauffage

Malgré cela, peu de consommateurs en sont équipés, faute d’une information adéquate sur leurs avantages et sur leur utilisation, ou tout simplement à cause du prix élevé de cette technologie. Se chauffer plus intelligemment nécessite de débourser jusqu’à plusieurs milliers d’euros. Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, le gouvernement va donc subventionner l’achat et l’installation des thermostats de programmation des radiateurs, en plus de limiter l'augmentation du prix de l'électricité à 10 % de son tarif actuel.

À lire — Linky : la justice ordonne la désinstallation d’un compteur, pourquoi ça pourrait tout changer

Il a ainsi annoncé que dès 2024, les Français qui s’équiperont d’un thermostat connecté seront aidés jusqu’à hauteur de 50 % de la facture finale. Cette mesure sera-t-elle suffisante pour pousser les citoyens à investir dans des appareils qui leur éviteront la surconsommation de chauffage ? Comme c’est souvent le cas, ceux qui en ont probablement le plus besoin ne seront peut-être pas capables de payer de leur poche les 400 à 500 € nécessaires, malgré le financement de l’État. Sans même parler de ceux qui n'entendent pas se faire dicter la température intérieure de leur domicile.