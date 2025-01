Linky : il obtient le retrait du compteur par précaution et c’est une première

Un homme a obtenu de la justice qu'Enedis retire son compteur Linky sur la base d'un principe de précaution. C'est la première fois qu'une telle décision est rendue. Les opposants à l'appareil espèrent que ce ne sera pas la dernière.

Joseph Cascina, habitant de la Loire, n'imaginait pas qu'un simple boitier électrique allait faire de son quotidien un enfer. Il y a quelques années, comme dans beaucoup de foyers, Enedis vient remplacer son ancien compteur par un Linky. Dès le lendemain, l'homme se met à entendre des sifflements stridents et permanents dans sa tête. Très vite, la situation empire. “Le jour, la nuit… Tous les soirs, je prenais un cachet pour m'endormir, c'était devenu infernal“.

À mesure que le temps passe, le Ligérien parvient à mettre le doigt sur le responsable. “Je partais de chez moi, au bout d'une heure, les sifflements s'arrêtaient. J'allais chez mes beaux-parents qui n'ont pas de compteur Linky, ça ne me sifflait pas. Dès que je revenais à la maison, au bout d'un quart d'heure, les sifflements repartaient de plus belle“. Pour lui, c'est clair : Linky est coupable. Joseph est visiblement électrosensible.

La justice oblige Enedis à retirer un compteur Linky par précaution

Il demande alors à Enedis de retirer Linky, mais le gestionnaire du réseau électrique refuse. C'est le début d'une bataille judiciaire qui va durer plus de 3 ans. En première instance, puis en appel, Joseph Cascina obtient gain de cause. Entre les deux procédures, Enedis remet un ancien compteur chez lui et aussitôt, les symptômes s'arrêtent. Ce n'est pas la première fois qu'un Linky est enlevé pour cause d'électrosensibilité. La différence est qu'ici, le lien avec les symptômes n'a pas été clairement établi.

Autrement dit, la justice à ordonné le retrait du compteur Linky sur la base d'un principe de précaution, une première qui pourrait faire jurisprudence. Dans la Loire, un collectif d'opposants espère que cela simplifiera les demandes similaires, par exemple sur présentation d'un certificat médical. De son côté, Enedis parle d'un cas qui n'a pas vocation à devenir la règle : “la décision rendue par la Cour d’appel de Lyon […] fait figure d’exception et ne reflète en rien la jurisprudence relative à l’installation des compteurs Linky“.

Source : France 3 Auvergne-Rhône-Alpes