Linky : les Français n’ont pas fait d’économie grâce au compteur et c’est leur faute

La Cour des comptes publie un rapport dans lequel elle montre que les économies réalisées grâce au compteur Linky sont dérisoires. Pourtant l'appareil en lui-même n'est pas responsable. Explications

Souvenez-vous : au lancement de Linky, EDF et le gouvernement nous promettaient un compteur qui permettrait de faire économies sur notre facture d'électricité. Il est aujourd'hui présent dans 9 foyers sur 10, sachant que les récalcitrants sont fortement encouragés à s'équiper, sous peine de devoir payer un supplément dès 2025. En regardant le montant de la note ces dernières années, difficile de se dire qu'on paye moins cher depuis l'arrivée de l'appareil fluo.

Et la Cour des comptes confirme. Dans son rapport “Contrôle de suite sur le déploiement et l’utilisation des compteurs Linky“, elle dresse un bilan sans appel : en moyenne, les économies réalisées s’élèvent à 1 %. Un chiffre ridicule qui laisse penser qu'on nous a menti sur les possibilités du compteur. Mais ce n'est pas le cas. C'est surtout la communication autour de ces dernières qui fait défaut.

Le compteur Linky n'a quasiment rien fait économiser aux Français, mais ce n'est pas sa faute

Danielle Rouault, retraitée, est perplexe devant son Linky. “Je ne vois pas comment c'est possible que ça me fasse faire des économies, étant donné qu'un appareil qui consomme 2 kWh, il consommera toujours pareil avec le Linky ou un autre compteur“. Elle résume en fait le fond du problème : le compteur n'est pas magique, c'est à son propriétaire de s'en servir pour réguler lui-même sa consommation d'électricité et alléger sa facture.

Lire aussi – Comment réduire sa facture d’électricité : nos meilleures astuces pour payer moins cher

Comme le rappelle Alicia Bassière, chercheuse à CentraleSupélec-Université Paris-Saclay, “le Linky vous permet en temps réel de voir si vous avez des appareils très énergivores, et il est important que vous puissiez surveiller votre consommation et l'adapter en cas d'excès de consommation“.

À nous d'identifier ce que nous pourrions couper ou utiliser moins souvent pour faire des économies donc. Il n'y a pas que du négatif cela dit. La Cour des comptes souligne que depuis l’installation des compteurs, les fraudes et les erreurs de facturation ont diminué.

Source : TF1