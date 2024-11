Enedis intensifie sa chasse aux fraudeurs qui trafiquent leur compteurs Linky. De nombreux agents sont chargés de les repérer d'une manière très directe. Aucun mauvais payeur n'est épargné.

C'est un fléau qui se répand de plus au plus. Le nombre de compteurs Linky trafiqués ne cesse d'augmenter en France. Alors que le prix de l'électricité a augmenté de 43 % en seulement 2 ans, nombreux sont ceux qui cherchent à alléger la facture, mais pas par des moyens légaux.

Le principe est toujours le même : soit placer un système de dérivation qui va empêcher l'enregistrement d'une partie de l'énergie consommée, soit carrément se brancher sur le réseau général, ce qui fait passer la consommation à 0.

Lire aussi – Il promettait des réductions sur les factures en piratant les compteurs Linky, cela va lui coûter cher !

Un habitant de la région parisienne a choisi cette 2e solution. Quand des agents du service des fraudes d'Enedis sont venus taper à sa porte, il a fait semblant d'être surpris. Cela fait un an et demi que sa consommation est nulle et pourtant, l'homme n'est pas parti en vacances prolongées.

Un rapide examen du compteur révèle le pot aux roses : “Vous voyez, ces deux câbles bleus n'ont rien à faire ici“. Le fraudeur a beau dire que c'est l'entreprise qui les a mis là, il est bon pour payer les arriérés estimés à 2 900 €, assortis d'une possible convocation au tribunal de grande instance. On s'en doute, Enedis n'a pas repéré la supercherie sur un coup de chance.

Comment Enedis traque les personnes qui trafiquent leur compteur Linky

Le gestionnaire du réseau électrique l'affirme : il a repéré 100 % des gens qui ont trafiqué leur compteur Linky. Le fruit du travail de 250 analystes qui surveillent en permanence les anomalies signalées. Pour faire le tri parmi les 37 millions de compteurs en France, le recours à des algorithmes est indispensable. Certains reposent sur l'intelligence artificielle et permettent des analyses très fines.

Lire aussi – Linky : de faux agents Enedis cherchent à arnaquer les usagers

Des agents sont ensuite dépêchés chez les suspects pour vérifier si fraude il y a. Enedis compte d'ailleurs doubler ses effectifs en 2025 afin de mettre fin au phénomène. La firme compte plus de 100 000 compteurs trafiqués actuellement. “Depuis 2022, le vol d'électricité a augmenté de deux térawattheures. C'est comme si la Charente-Maritime avait arrêté de payer l'électricité. Cela représente un coût de 250 millions d'euros“, résume Bertrand Boutteau, directeur du service fraude d'Enedis.

Les compteurs Linky sont extrêmement faciles à modifier

Et si le problème était également à chercher du côté de la sécurité des Linky ? Pour un trafiquant anonyme, l'opération est tellement simple que “même un ado pourrait le faire“. Il joint le geste à la parole en installant un système de dérivation en 6 minutes et 15 secondes montre en main, sans aucune formation d'électricien.

L'homme, mécanicien de profession, a vu une publicité sur Snapchat. Moyennant 1 500 €, il a appris à trafiquer les compteurs et depuis, son “commerce” lui rapporte entre 2 000 à 3 000 € par mois, en plus de son salaire.

À ce tarif, on comprend mieux pourquoi les diverses condamnations n'ont pas l'effet dissuasif attendu. Rappelons qu'un contrevenant risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Pas de quoi arrêter les resquilleurs, au grand dam des clients honnêtes. Les pertes sont en effet répercutées sur les factures de tout le monde.

Source : TF1 Info