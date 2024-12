Compteur Linky : réduisez votre facture d’électricité grâce à ce simple réglage

Le compteur Linky est installé dans la plupart des foyers français. Pourtant, une astuce méconnue permet d’économiser jusqu’à 50 euros par an sur votre facture. Découvrez ce paramètre simple mais efficace, en vigueur depuis octobre dernier.

Avec la hausse des prix de l’énergie, de nombreux foyers cherchent des solutions pour réduire leurs dépenses sans compromettre leur confort. Les économies d’énergie sont devenues une priorité nationale, particulièrement en hiver, lorsque les besoins en chauffage augmentent. Heureusement, des outils modernes comme le compteur Linky sont là pour offrir des moyens simples et accessibles pour alléger sa facture.

Le compteur Linky, présent dans 37,5 millions de foyers en France, est souvent présenté comme un atout pour mieux gérer sa consommation d’électricité. Mais peu de gens savent qu’il offre également une option permettant d’économiser plusieurs dizaines d’euros par an. Cette fonctionnalité, disponible depuis le 8 octobre 2024, repose sur un simple ajustement de la puissance du compteur, une opération gratuite et rapide.

Réglez la puissance de votre compteur Linky pour économiser jusqu’à 50 euros par an

L’astuce consiste à ajuster la puissance souscrite de votre compteur. Cette valeur, déterminée lors de la signature de votre contrat, correspond à la quantité maximale d’énergie que vous pouvez consommer simultanément. Une puissance trop élevée entraîne des coûts inutiles. En réduisant cette dernière – par exemple de 6 kVA à 3 kVA – il est possible d’économiser entre 10 et 15 euros par an par kilovoltampère. Cela peut représenter une économie totale de 45 euros, voire davantage, selon les besoins réels du foyer. Cette solution légale est d’autant plus intéressante qu’Enedis intensifie ses efforts pour lutter contre les manipulations frauduleuses des compteurs Linky, un problème croissant en France.

Pour bénéficier de cette économie, il suffit de vérifier votre consommation réelle et de choisir une puissance adaptée à vos besoins. Cette démarche est accessible via un simulateur en ligne ou en contactant votre fournisseur d’énergie. Il est toutefois essentiel de s’assurer que cette réduction correspond à votre usage quotidien pour éviter des coupures en cas de dépassement. Bien qu’il permette de réguler les dépenses, le compteur Linky reste sous-utilisé par ses utilisateurs, comme le montre un récent rapport qui souligne que les économies potentielles dépendent surtout de leur engagement à suivre et adapter leur consommation.