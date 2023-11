La tempête Ciaran prive d’électricité 1,2 million de foyers, Enedis déclenche son plan d’urgence

La tempête Ciaran continue de faire souffler ses vents violents dans l’ouest de la France, mettant à mal les installations électriques de nombreux Français. Ce matin, le gouvernement annonçait des coupures dans pas moins de 1,2 million de foyers. Enedis vient de déclencher son plan FIRE pour rétablir le courant le plus rapidement possible.

Cette nuit, la tempête Ciaran s’est violemment abattue sur la Bretagne et la Normandie, poussant le gouvernement à placer la Manche en vigilance rouge et 23 autres départements en vigilance orange. Malheureusement, on dénombre déjà une victime mortelle dans l’Aisne. Il s’agit d’un chauffeur de poids lourd, décédé lors dans un accident dans la route, dans un département pourtant en vigilance jaune. Du côté matériel, le bilan est également très lourd.

Ce matin en effet, le réveil a été difficile pour de nombreux Français, qui ont été privés d’électricité au cours de la nuit. Selon le gouvernement, 1,2 million de foyers n’ont plus de courant depuis ce matin, dont 780 000 rien qu’en Bretagne. En réaction, Enedis, gestionnaire du réseau en France, a annoncé le déclenchement de son dispositif Force d’intervention rapide d’électricité (FIRE) pour rétablir le courant au plus vite dans les foyers touchés par la tempête.

Sur le même sujet —Une tempête solaire risque de provoquer une « apocalypse d’Internet » dès 2023

Enedis met les bouchées doubles suite aux dégâts de la tempête Ciaran

Créé suite aux tempêtes de 1999, le dispositif FIRE consiste à mobiliser plusieurs milliers de techniciens Enedis et le matériel nécessaire en un temps record, en cas d’événement météorologique majeur. Avec ses vents à plus de 200 km/h et ses dégâts matériels spectaculaires, la tempête Ciaran rentre sans difficulté dans cette catégorie. 3 000 techniciens et prestataires, 300 groupes électrogènes et 30 hélicoptères, voici donc ce que s’apprête à déployer Enedis pour rétablir le courant rapidement.

Sur le même sujet — Compteur Linky : Enedis peut-il couper ou limiter l’électricité en cas de pénurie cet hiver ?

Ce matin encore, la tempête bat son plein. Le gouvernement appelle à la prudence jusqu’à ce que Ciaran se soit calmée. Restez donc au maximum à l’intérieur et veillez à débrancher les appareils électriques en cas d’orage. Si votre foyer est privé d’électricité, ce n’est sûrement qu’une question d’heures avant que le courant ne revienne.