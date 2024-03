À quoi ressemble une planète en formation ? Ces photos le montrent et c’est une première

Des astronomes ont réussi à capturer des images détaillées de planètes en formation dans notre Voie lactée. C'est la première fois que l'on observe le phénomène avec autant de précision.

Il est loin le temps où l'on observait le ciel avec des longues-vues en devinant à peu près ce que l'on regardait. Grâce aux télescopes de plus en plus puissants et aux logiciels de traitement d'images de plus en plus efficaces, les scientifiques sont capable de capturer des images précises à parfois des milliers d'années-lumière de la Terre. Ils ont ainsi pu voir deux planètes entrer en collision par exemple, ou une mystérieuse et gigantesque explosion dans l'espace. Et cette fois-ci, c'est un autre phénomène unique qui se dévoile en photos.

Implanté au Chili, le Very Large Telescope (VLT), littéralement très grand télescope, a réussi à prendre des clichés de nombreuses planètes en formation. Plus de 80 jeunes étoiles autour desquelles se forment des planètes sont passées devant l'objectif. Elles sont situées dans 3 régions de notre Voie lactée : les nuages de gaz du Taureau et du Caméléon 1, à environ 600 années-lumière de chez nous, et celui d'Orion, à 1 600 années-lumière.

Voici à quoi ressemble des planètes en pleine formation

Ce qui frappe, c'est la grande variété dans la forme des disques de planètes en formation. Elle est clairement influencée par la région où les astres se trouvent. Si l'on prend ceux d'Orion, on va plutôt observer des groupes de deux étoiles ou plus entourés par des disques de faible intensité. D'autres ont des formes étranges, sûrement affectées par la grande force gravitationnelle de planètes à proximité. “Certains de ces disques présentent d'énormes bras en spirale, vraisemblablement entraînés par le ballet complexe des planètes en orbite“, ajoute Christian Ginski, maître de conférences à l'Université de Galway en Irlande et auteur principal de trois articles détaillant les observations.

Pour le scientifique, “c’est vraiment un tournant dans [son] domaine d’étude. Nous sommes passés de l’étude intensive de systèmes stellaires individuels à ce vaste aperçu de régions entières de formation d’étoiles“. Si les images ont pu être prises grâce au Very Large Telescope et à des instruments spécifiques, les astronomes savent déjà que le futur Extremely Large Telescope (logique) permettra d'obtenir des clichés encore plus précis. Il ouvrira prochainement au Chili.

