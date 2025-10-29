Android 16 : la mise à jour d’applications devient plus rapide que jamais grâce à ce changement astucieux

Ce ne sont pas toujours les améliorations les plus spectaculaires qui ont nécessairement l’impact le plus significatif chez les utilisateurs. Google vient d’introduire un changement discret mais ingénieux dans Android 16 qui devrait rendre les mises à jour plus fluides et quasi instantanées.

Mettre à jour une application Android implique généralement de ne pas pouvoir l’utiliser pendant quelques secondes, puisque le système d’exploitation la fige durant l’installation, afin d’éviter qu’elle ne s’exécute pendant celle-ci.

Pour rendre les mises à jour d’applications plus fluides, plus rapides et ainsi perturber le moins possible l’usage qu’a l’utilisateur de son smartphone, Google vient d’implémenter une fonctionnalité subtile mais bien utile dans Android 16 : les seamless app updates – que l’on peut traduire par mises à jour d’applications transparentes dans la langue de Molière.

Google introduit les mises à jour d’applications transparentes dans Android 16

Cette nouveauté, repérée par nos confrères d’Android Authority, vise à réduire considérablement le temps de gel d’une application pendant sa mise à niveau, le faisant passer de plusieurs secondes à quelques dizaines de millisecondes seulement. Ce changement sera surtout notable pour les applications qui mettent d’ordinaire le plus de temps à se mettre à jour, notamment celles qui sont volumineuses, complexes ou essentielles au système.

Pour obtenir cette amélioration, Google a modifié le moment où Android exécute ses scripts d’optimisation (dexopt et dex2oat). Si jusqu’à présent l’OS les exécutait au moment où il figeait l’application, ces optimisations seront désormais effectuées plus tôt dans le processus d’installation. C’est ce changement ingénieux qui permet de réduire le temps pendant lequel l’application est inutilisable, puisqu’Android n’a plus à interpréter le code en temps réel ou à recourir à la compilation JIT (Just-In-Time).

Grâce à cette amélioration bienvenue, l’application mise à jour n’est figée qu’un très court instant, le temps que les nouveaux fichiers, déjà optimisés, ne se substituent aux anciens. Les mises à jour d’applications transparentes sont donc une très bonne nouvelle pour tous les possesseurs d’appareils Android, a fortiori maintenant que mettre à jour toutes ses applications du Google Play Store d’un coup est moins un calvaire. Il s’agit d’un véritable gain de confort et d’une amélioration (plus ou moins) significative de l’expérience utilisateur au quotidien.