Les anciens smartphones Samsung et Xiaomi profitent d’une cure de jouvence grâce à LineageOS 22, voici la liste des modèles compatibles

Des appareils connus et parfois encore très utilisés rejoignent enfin la liste des modèles supportés par LineageOS. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent prolonger la vie de leur smartphone ou de leur tablette.

Article rédigé par Adam Bausset.

L’idée derrière LineageOS est simple : continuer à utiliser son smartphone ou sa tablette, même quand le constructeur a cessé de proposer des mises à jour. Plutôt que de changer d’appareil, LineageOS permet d'installer une version récente d’Android et compatible avec son ancienne machine.

LineageOS constitue donc une alternative sérieuse pour garder son appareil à jour : bien que les modèles compatibles Android 15 soient de plus en plus répandus, beaucoup de smartphones et tablettes restent malheureusement sur le carreau. De quoi donner un second souffle à du matériel qui n’attend que d’être mis à jour.

LineageOS 22 : voici la liste des nouveaux smartphones et tablettes compatibles

LineageOS 22 permet donc de profiter d'un système d’exploitation récent, tout en s’adressant à des smartphones ou tablettes parfois très anciens. Plus d'une douzaine de modèles rejoignent la liste des modèles pris en charge par l'OS, à commencer par la Galaxy Tab S7 de Samsung, qui intègre désormais la liste officielle des appareils compatibles. Cette tablette haut de gamme et encore puissante, mais peu suivie côté mises à jour, gagne ainsi une nouvelle jeunesse. Mais elle n'est pas la seule à profiter de la nouvelle mouture de l'OS.

Voici la liste complète des nouveaux appareils pris en charge par la nouvelle version de LineageOS :

Moto G9

Moto G9 Play

Moto G82

Poco F5

Samsung Galaxy Tab S7

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi Mi A3

Pour vérifier si votre appareil est pris en charge, rendez-vous sur lineageos.org. Faites défiler l'écran vers le bas, cliquez sur Find Your Device, puis sélectionnez votre modèle dans la liste.

Pour mémoire, Android 15 ne se contente pas d’être une simple mise à jour esthétique. Comme souvent avec les versions majeures, cette nouvelle édition renforce la sécurité, prolonge la compatibilité des applications et intègre des fonctions pensées pour reprendre un peu de contrôle sur son usage du smartphone. Enfin, rappelons qu'Android 15 introduit des outils pour mieux gérer son temps passé sur des applis comme YouTube ou Instagram (oui, c’est désormais possible sans installer de solution tierce). On espère désormais que d'autres modèles viendront compléter cette liste dans les prochaines semaines.