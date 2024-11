Gemini s’apprête à rendre vos enceintes connectées encore plus intelligentes

Google va radicalement transformer l'expérience de ses appareils connectés en intégrant les capacités de Gemini à Google Assistant. Cette évolution majeure, découverte dans le code de la dernière application Google pour Android par l'équipe de 9to5Google, promet de redéfinir notre interaction avec les enceintes et écrans connectés.

L'entreprise de Mountain View gère actuellement deux assistants intelligents : Google Assistant et Gemini. Si cette situation peut sembler confuse, Google a clairement indiqué que Gemini représente l'avenir de ses technologies d'assistance vocale. Cette transition s'annonce particulièrement intéressante pour les utilisateurs d'appareils Nest, puisque Gemini s’apprête à améliorer l’expérience.

Des tests sont déjà en cours avec l'extension Google Home Gemini sur Android, qui permet des requêtes plus naturelles sans avoir à mentionner explicitement les appareils. Un déploiement plus large est prévu pour 2025.

Lire également – Cette fonctionnalité inédite va propulser Gemini au sommet des générateurs d’images IA

Comment Gemini va-t-il aider Google Assistant sur les enceintes ?

D'après les éléments de code découverts, qui ne sont pas encore activés et pourraient évoluer avant leur déploiement public, cette « version améliorée » de l'Assistant apportera trois innovations majeures. Tout d'abord, les réponses seront plus riches, permettant de résumer rapidement des sujets complexes. Ensuite, de nouvelles voix plus naturelles faciliteront les interactions avec les enceintes et écrans. Enfin, l'assistant bénéficiera d'une meilleure compréhension contextuelle, autorisant les pauses, les questions multiples et les changements d'avis en cours de conversation.

Pour l’instant, Google s’est occupé d’intégrer Gemini dans ses nouveaux smartphones Pixel 9 et dans diverses applications. Mais ce n’est pas pour ça que Google Assistant va disparaître. Étant donné le nombre considérable d'appareils utilisant actuellement Google Assistant, y compris des produits tiers, le support de l'ancien assistant devra être maintenu dans un avenir prévisible.

Google mise sur une transition en douceur pour les utilisateurs : qu'ils utilisent l'ancien ou le nouvel assistant, l'interaction restera simple et naturelle. Les modèles de langage avancés de Gemini permettront des conversations plus fluides, sans nécessité de formuler les demandes de manière précise et structurée. Il reste maintenant à voir quand Gemini arrivera chez les utilisateurs d’enceintes connectées, et surtout quels produits Nest recevront la mise à jour en premier.