Google élargit les fonctionnalités de Gemini dans Workspace

Google continue de peaufiner son IA Gemini, avec une attention particulière sur ses outils de productivité. La dernière mise à jour concerne les utilisateurs non anglophones, dans une logique d’inclusion linguistique.

Bonne nouvelle, Google vient d’enrichir les fonctionnalités de Gemini, notamment pour les utilisateurs en France. Désormais, la génération d’images via le panneau latéral de Gemini dans Workspace (Docs, Drive, Gmail, Sheets) est disponible en français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais et espagnol. Une avancée notable, car cette fonctionnalité était jusqu’ici limitée à l’anglais, même si le reste des outils Gemini fonctionnait déjà dans ces langues. Attention toutefois : Google Slides n’est pas concerné, et il reste impossible de générer des images de personnes dans les nouvelles langues ajoutées.

Outre les visuels, Gemini simplifie plusieurs tâches quotidiennes. L’IA propose des réponses rapides dans Gmail, résume des documents dans Docs, analyse des données dans Sheets, ou encore décrit le contenu de dossiers Drive sans avoir à les ouvrir. Des fonctionnalités conçues pour gagner du temps, quelle que soit l’application utilisée.

Accessibilité étendue et partenariats stratégiques

Le déploiement de cette mise à jour a déjà commencé. Elle est accessible aux abonnés professionnels de Google Workspace, mais aussi aux particuliers souscrivant à l’offre Google One AI Premium (21,99 euros /mois). Ce forfait inclut Gemini Advanced, une version plus puissante de l’IA, ainsi que 2 To de stockage cloud. Un argument commercial de poids : il est offert pendant six mois avec l’achat d’un Galaxy S25 de Samsung. Mais si vous souhaitez en profiter encore plus longtemps, vous disposerez d’un an offert avec le Pixel 9 Pro de Google. De quoi économiser 241,89 euros, en déduisant le mois offert.

En élargissant le champ linguistique de Gemini, Google vise clairement à renforcer son attractivité sur les marchés internationaux. Une stratégie qui s’appuie aussi sur des partenariats matériels, comme avec Samsung, pour ancrer son IA au cœur des usages professionnels et personnels. On a d’ailleurs pu longuement tester le nouveau Galaxy S25 Ultra du fabricant coréen, et vous pouvez aller voir ce que nous en avons pensé dans notre test.