Entourer pour chercher arrive sur de nouveaux smartphones Android, voici lesquels

La fonctionnalité “Entourer pour chercher”, jusqu'à présent réservée aux smartphones haut de gamme de Google et Samsung, va bientôt s’étendre à d’autres appareils Android. Les utilisateurs de nouveaux modèles pourront bientôt profiter de cette fonctionnalité innovante et pratique.

L'intelligence artificielle transforme progressivement la manière dont nous interagissons avec nos smartphones. Parmi les fonctionnalités les plus utiles développées récemment, “Entourer pour chercher” permet de lancer une recherche Google en entourant simplement un élément visible à l’écran. Jusqu'à présent, cette fonctionnalité n'était disponible que sur les flagships comme les Google Pixel 9 et les Samsung Galaxy S24 Ultra, mais cette exclusivité est sur le point de prendre fin.

D'après des informations divulguées par le leaker réputé Yogesh Brar, les smartphones premium de deux autres grandes marques Android, Xiaomi et Vivo, intégreront bientôt la fonctionnalité Entourer pour chercher. Ce nouvel outil devrait être disponible d'ici la fin de l’année et offrira aux utilisateurs une manière rapide et intuitive d'obtenir des informations sans avoir à quitter l'application en cours. Les premiers modèles à en bénéficier seraient les Xiaomi 14T et Vivo X200, attendus respectivement en septembre et octobre.

Des smartphones Xiaomi et Vivo profiteront bientôt de la fonctionnalité Entourer pour chercher

La fonctionnalité Entourer pour chercher permet aux utilisateurs de dessiner un cercle ou un trait autour d’un élément sur leur écran – qu’il s’agisse d’une image, d’un texte ou même d’une vidéo – pour lancer immédiatement une recherche Google. Cette innovation facilite grandement l’accès à l’information, sans avoir à copier-coller ou à passer d’une application à une autre. Développée initialement pour les téléphones Google Pixel et Samsung Galaxy, cette technologie arrive sur d’autres appareils.

Les deux grandes marques chinoises, Xiaomi et Vivo, s’apprêtent à déployer cette fonctionnalité sur leurs prochains modèles phares. Le Xiaomi 14T, qui sortira fin septembre, et le Vivo X200, prévu en octobre, devraient être les premiers à intégrer cette technologie. Selon Google, Entourer pour chercher pourrait pourrait être utilisé sur plus de 200 millions de smartphones d'ici la fin de l'année.

En intégrant cette fonctionnalité, Xiaomi et Vivo vont renforcer l’attractivité de leurs smartphones haut de gamme. L'ajout de ces outils d'intelligence artificielle, déjà populaires, permettra à leurs utilisateurs d'accéder plus facilement aux informations et de simplifier leur quotidien. Avec cette stratégie, les deux marques visent à se démarquer et à répondre aux besoins en innovation des utilisateurs de smartphones Android.