Google déploie une refonte majeure de Gemini sur Android

Google lance une refonte significative de l'interface Gemini sur Android, modernisant l'expérience utilisateur de son assistant IA. Cette mise à jour, qui se déploie progressivement sur l'ensemble des appareils Android, apporte des changements notables tant au niveau de l'overlay que de l'application principale.

Gemini a déjà droit à un nouveau design. L'overlay Gemini, accessible via la commande vocale « Hey Google », un appui prolongé sur le bouton d'alimentation ou un glissement depuis les coins inférieurs de l'écran, adopte désormais un design plus compact et épuré. L'interface simplifiée se compose d'un menu « plus » donnant accès à l'appareil photo et à la galerie, d'un champ de saisie « Demandez à Gemini », d'un bouton microphone et d'un raccourci vers Gemini Live.

Parmi les changements notables, Google a supprimé plusieurs éléments de l'ancienne interface, notamment la poignée de multitâche en écran partagé et le raccourci vers l'application complète. Le message d'accueil contextuel (« Bonjour », « Bonsoir ») a également disparu. L'interface arbore désormais un halo bleu-violet distinctif autour de ses bordures, particulièrement visible sur ce nouveau format compact.

Gemini fait peau neuve sur Android

La page d'accueil de l'application Gemini bénéficie également d'une restructuration. La barre combinant appareil photo et entrée vocale a été remplacée par un menu « plus » plus complet, incluant l'accès aux fichiers et à Google Drive pour les abonnés Gemini Advanced. Le raccourci Gemini Live a été intégré dans le conteneur principal, et le microphone affiche dorénavant un anneau lumineux lors de son activation.

Cette mise à jour est déployée via la version 16.2.40 de l'application Google, disponible sur le Play Store. Le déploiement concerne désormais l'ensemble des appareils, y compris les Samsung et la Pixel Tablet, cette dernière bénéficiant d'une adaptation spécifique pour son format tablette avec un champ de saisie redimensionné.

Google semble déjà vouloir rationaliser l'interaction avec son assistant IA, en privilégiant une approche plus minimaliste et intuitive. Les utilisateurs sont invités à mettre à jour leur application Google pour bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités de Gemini, mais il reste maintenant à voir comment celles-ci vont être accueillies. Il n’est pas impossible que Google fasse marche arrière si les utilisateurs n’apprécient pas les changements.