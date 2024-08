Gemini veut simplifier la gestion de vos emails sur Android, mais il faudra encore payer pour en profiter

Google continue d’enrichir Gmail avec son IA Gemini, désormais disponible sur l’application Android. Cette fonctionnalité permet de rechercher et d’interagir avec les emails de manière plus fluide, sans avoir à passer par la traditionnelle barre de recherche.

Google étend progressivement l’utilisation de son intelligence artificielle, Gemini, dans de nombreuses applications phares de son écosystème. Déjà présente dans Google Docs, Sheets, Slides et Drive via un panneau latéral, cette IA a pour but de booster la productivité. Cependant, ces fonctionnalités avancées sont réservées aux utilisateurs payants de Google Workspace et Google One AI Premium. Et ce n’est pas fini, elle s’apprête également à intégrer des applications comme WhatsApp, où elle remplacera petit à petit Google Assistant dans les smartphones avec des capacités encore plus puissantes.

Dans ce contexte, Google introduit une nouvelle fonctionnalité appelée “Gmail Q&A” sur Android. Cette nouveauté permet aux utilisateurs de poser des questions à Gemini directement depuis leur application Gmail. Que ce soit pour résumer un email, trouver une information spécifique, ou afficher les messages d’un expéditeur précis, l’IA devient un véritable assistant personnel pour la gestion des emails.

Gemini vous permet de résumer automatiquement vos emails sur Gmail

Dans l'application Gmail pour Android, un nouveau bouton Gemini, situé en haut à droite de l'écran, permet d'accéder à ces fonctionnalités avancées. Par exemple, en ouvrant un email, il suffit de cliquer sur le bouton “résumer cet email” pour que l’IA génère automatiquement un résumé clair et concis. De même, vous pouvez demander à Gemini de trouver rapidement un message spécifique en posant une simple question, comme “montre-moi les emails de cet expéditeur”. Cette fonctionnalité, disponible sur la version web depuis peu, vise à rendre la gestion des messages plus fluide et efficace, surtout pour ceux qui en traitent un grand nombre quotidiennement.

La fonctionnalité “Gmail Q&A” est en cours de déploiement progressif, avec une visibilité prévue sous 15 jours à partir du 29 août 2024 pour les domaines “Rapid Release” et “Scheduled Release”. Pour les utilisateurs d'iOS, la elle sera disponible prochainement, bien que la date exacte n’ait pas encore été annoncée. Malheureusement, elle est encore réservée aux abonnés payants de Google Workspace et Google One AI Premium. Cependant, pour ces utilisateurs, l'outil devient de plus en plus puissant, avec de nouvelles fonctions qui apparaissent régulièrement.