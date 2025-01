Google va vous laisser discuter avec Gemini à propos de ce que vous regardez sur YouTube sans quitter l’application

Google travaille sur de nouvelles fonctionnalités pour son assistant IA Gemini Live. Bientôt, il pourrait être possible de discuter directement avec l’IA à partir de vidéos YouTube ou de fichiers. Ces ajouts promettent de rendre l’outil plus interactif et accessible.

Google continue de développer son assistant IA avec des fonctionnalités conçues pour enrichir les interactions utilisateurs. Après avoir introduit la possibilité d’analyser des fichiers via Gemini Advanced, l’entreprise explore une extension de cette fonctionnalité vers Gemini Live. En parallèle, une nouveauté majeure se profile : la possibilité d’interagir avec l’IA à partir de vidéos YouTube en cours de lecture. Ces innovations sont en phase de test dans la version bêta 16.1.38 de l’application.

Actuellement, Gemini Advanced permet déjà de télécharger des fichiers pour obtenir des analyses et des réponses contextuelles. Avec la version bêta, cette capacité s’étend à Gemini Live qui offre des conversations plus fluides et dynamiques. Une fois un fichier téléchargé, l’utilisateur peut activer l’option “Talk Live about this” (Discuter en direct de ceci), qui ouvre l’interface Live. Là, l’IA répond de manière interactive et permet de poser des questions de suivi, sans avoir à revenir en arrière ou répéter des commandes.

Gemini Live se prépare à converser sur les vidéos YouTube

La grande nouveauté concerne l’intégration de YouTube. Google teste une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’interagir avec Gemini Live sur une vidéo en cours de visionnage. Par exemple, après avoir regardé une vidéo, l’utilisateur pourra invoquer Gemini via un mot-clé ou un appui sur le bouton d’alimentation. Une puce contextuelle, intitulée “Talk Live about video” (Discuter en direct a propos de cette vidéo), apparaîtra pour lancer la conversation. Cela ouvre la voie à des échanges interactifs, comme demander des précisions sur le contenu, discuter des points clés ou explorer des informations complémentaires sans quitter l’application YouTube.

Ces nouvelles fonctionnalités montrent que Google cherche à renforcer Gemini Live pour se faire une place sur le marché compétitif des assistants IA. En ajoutant des options pour discuter de vidéos ou de fichiers, l’entreprise vise à proposer un outil pratique et polyvalent. Bien que ces fonctionnalités soient encore en phase de test, leur déploiement pourrait marquer une avancée importante dans la course aux assistants intelligents.

Source : Android Authority (1) – (2)