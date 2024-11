Ces 4 extensions de l’IA Gemini de Google vont changer votre façon d’utiliser vos applications et appareils connectés

Les extensions Gemini de Google arrivent enfin. Ces dernières vont bientôt vous apporter un contrôle plus naturel et intuitif à vos applications et appareils connectés. Avec cette avancée, la société veut simplifier vos interactions avec votre environnement numérique.

Avec l’avancée de l’intelligence artificielle, les utilisateurs ont maintenant a dispositions des outils de contrôle de plus en plus intuitifs et simples à utiliser au quotidien. De nombreux assistants virtuels, comme Google Assistant et Alexa, tentent de répondre à ces attentes en permettant aux personnes de commander leurs appareils avec la voix. Google va maintenant encore plus loin en lançant plusieurs extensions Gemini, conçues pour faciliter la gestion des appareils connectés et applications.

La nouvelle extension Gemini pour Google Home permet aux utilisateurs de contrôler leurs appareils connectés en s’exprimant simplement, sans avoir besoin de commandes précises ou de routines configurées à l’avance. Par exemple, si vous dites “le soleil est trop fort dans le salon“, cette dernière comprend qu’elle doit fermer les volets intelligents, ou bien “aide-moi à nettoyer” peut déclencher votre aspirateur robot. Cette nouveauté simplifie la gestion des appareils domestiques en rendant l’interface bien plus fluide et intuitive.

Gemini s’étend également aux applications Messages, WhatsApp et Téléphone

En plus de Google Home, Google a également introduit des extensions Gemini pour ses applications WhastApp et Téléphone, ainsi que pour Messages. Sur celle-ci, elle permettra de composer des textos, bien qu’elle ne puisse pas encore les résumer. Sur WhatsApp et Téléphone, Gemini peut envoyer des messages et initier des appels de manière contextuelle. Par exemple, après avoir recherché un restaurant, il suffit de dire “Appelons-les” pour que celui-ci lance directement l’appel.

Actuellement, ces extensions sont disponibles pour un nombre limité d’utilisateurs, avec un aperçu public accessible pour ceux qui souhaitent tester l'IA sur Google Home. Bien que cette fonctionnalité soit encore en développement, elles nous montrent bien que Google cherche à offrir des interactions plus directes et naturelles avec ses appareils et applications connectés. À terme, Gemini pourrait même remplacer Google Assistant et devenir le centre de contrôle vocal principal de l’écosystème de la la marque pour faciliter davantage la gestion de l’environnement numérique des utilisateurs.

