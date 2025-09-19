Google Maps fait enfin un petit lifting grâce au design Material 3 Expressive

Côté design, Google Maps attendait son tour pour un petit changement de look. C’est désormais chose faite : l’application passe au Material 3 Expressive par petites touches, afin de la rendre plus cohérente avec le reste d’Android 16.

Toutes les applications Google vont passer au design Material 3 Expressive : c’est l’une des nouveautés apportées par Android 16. Toutefois, la firme de Mountain View a opté pour un déploiement progressif, plutôt que pour une refonte totale de la charte graphique sitôt la mise à jour installée. Dès lors, les applications Messages, Contacts ou encore Localiser changent de look.

À la suite du lancement de la série Pixel 10 et d’Android 16, le déploiement des mises à jour Material 3 Expressive a cependant ralenti. S’il y avait un oublié, c’était bien Google Maps. Mais ce temps est révolu : l’application est en train de rattraper son retard avec quelques modifications qui devraient harmoniser l’interface avec le reste de la nouvelle version de l’OS.

Le design Material 3 Expressive s’infiltre dans Google Maps

Premier changement notable : le carrousel des actions principales (à savoir Itinéraire, Démarrer, Appeler, Enregistrer, Partager) ne disparaît plus lorsqu’on fait défiler la page, il est dorénavant ancré en permanence en bas de l’écran. Cela facilite l’usage à une main – surtout pour cette page particulièrement sollicitée – et rend l’accès à la navigation plus rapide.

Les onglets Aperçu, Avis, Photos, Mises à jour et À propos ont également été déplacés. Ils se retrouvent maintenant au-dessus des aperçus d’images. Pour davantage de lisibilité, Maps apporte quelques ajustements dans la présentation des notes, des distances et d’autres informations sous le nom du lieu.

L’application se modernise aussi grâce à quelques modifications côté design : elle adopte enfin les conteneurs Material 3 Expressive pour les fiches des lieux, arbore désormais des boutons arrondis en forme de pilule à la place des anciens séparateurs en ligne fine, et certains champs comme l’adresse, le site web ou le numéro de téléphone bénéficient d’un léger fond coloré.

Ces ajustements de design apparaissent dans la version bêta 25.37.x de Google Maps. Si vous l’utilisez mais que ces modifications n’apparaissent pas, il faut sans doute faire preuve d’un peu de patience avant qu’elles n’arrivent sur votre smartphone. Pour faire un point sur le design de Maps, nos confrères de 9to5Google rappellent que l’application dispose déjà d’une barre inférieure raccourcie et d’un menu de compte en plein écran. Toutefois, elle ne s’appuie pas encore sur le Dynamic Color : Maps n’adoptera pas automatiquement les couleurs de votre fond d’écran.