Le Galaxy S24 est capable de coloriser vos photos en noir et blanc avec un résultat bluffant, voici comment

Samsung a visiblement oublié de faire la promotion d’une des fonctionnalités les plus impressionnantes du Galaxy S24. Celui-ci est en effet capable de coloriser les images en noir et blanc. Si le résultat laisse parfois à désirer, celui-ci reste très précis la plupart du temps. On vous explique comment l’utiliser.

Samsung n’a eu de cesse de le rappeler : le Galaxy S24 est le smartphone de l’IA par excellence. Au cours de sa présentation officielle, le constructeur a dévoilé une ribambelle de fonctionnalités toutes rendues possibles par Galaxy AI, qui sera par ailleurs bientôt disponible sur d’autres modèles de la firme. Il y en a qui, très étonnamment, n’a pas trouvé sa place durant l’événement Unpacked. Pourtant, c’est peut-être l’une des impressionnantes d’entre elles.

Comme le révèle le leaker Ice Universe sur son compte X (Twitter), il est en effet possible d’utiliser le Galaxy S24 pour coloriser des images en noir et blanc. Le procédé est on ne peut plus simple, puisqu’il suffit d’appuyer sur un bouton dans sa galerie pour que le smartphone s’exécute. Plus bluffant encore, ce dernier n’a nullement besoin d’être connecté à Internet pour réaliser cette tâche. Voici donc comment tester par vous-même cette nouveauté.

One of the small functions of Galaxy S24: Coloring black white photos. pic.twitter.com/UXmXQc2VjI — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) January 29, 2024

Comment coloriser des images en noir et blanc avec son Galaxy S24

Comme on pouvait s’y attendre, tout se passe dans l’application Galerie de Samsung — au grand dam de Google Photo, qui promet d’intégrer cette fonctionnalité depuis… 2018. Oups. Quoiqu’il en soit, voici donc comment vous y prendre pour coloriser des images avec votre smartphone :

Ouvrez l’application Galerie de votre Galaxy S24 Sélectionnez l’image en noir et blanc que vous souhaitez coloriser Ouvrez celle-ci puis cliquez sur l’icône en forme de i dans un cercle Appuyez ensuite sur le bouton Coloriser Laissez l’application faire tout le travail Appuyez sur Enregistrer

Une fois le processus terminé, le Galaxy S24 va générer un nouveau fichier à partir de l’image générée. Cela signifie donc que l’image en noir et blanc ne disparaîtra pas de votre galerie après colorisation.

La colorisation du Galaxy S24 est-elle efficace ?

Vous voilà donc avec une image en couleur. Mais est-elle au niveau ? Pour l’heure, la qualité du rendu semble clairement dépendre du contenu de l’image. En effet, il n’y a que très peu de choses à redire en ce qui concerne les photos de paysages, ou encore d’architecture. Si le résultat n’est évidemment pas au niveau de la véritable photo en couleur, l’IA devant « deviner » lesdites couleurs à partir de nuance de gris et d’analyse de l’image, il sera bien difficile de différencier le vrai du faux sur certaines colorisations.

On ne peut malheureusement pas en dire autant des portraits. En effet, la fonctionnalité semble encore avoir quelques difficultés à rendre crédibles les visages colorisés. Ces derniers sont tantôt bien trop ternes, tantôt bien trop saturés. Il arrive même que certaines couleurs, notamment sur les vêtements, soient remplacées par des teintes qui n’apparaissent pas sur la photo originale. Si le résultat est satisfaisant pour le moment, il va falloir patienter encore un peu avant d’obtenir une image qu’il sera impossible de détecter comme colorisée.

Alors, à quand cette fonctionnalité sur les autres smartphones ? Pour l’heure, difficile à dire. Comme évoqué plus haut, Google Photos est censé travailler sur une option similaire pour son application, bien que nous n’ayons aucune nouvelle pour le moment. Les Galaxy plus anciens, quant à eux, devraient vraisemblablement y avoir droit dès lors que Galaxy AI sera disponible plus largement. Du reste, ce n’est probablement qu’une question de temps avant que les autres constructeurs embarquent dans le train de l’IA.