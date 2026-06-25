L’IA aurait permis à ces stations-service de s’entendre pour faire flamber les prix à la pompe

L'intelligence artificielle s'invite désormais jusque dans le prix du plein. Des géants du carburant américains auraient confié leurs tarifs à un même logiciel pour mieux étouffer la concurrence. Résultat, des automobilistes auraient payé trop cher pendant des années.

Les algorithmes décident de plus en plus de ce que nous payons au quotidien. Des loyers aux courses alimentaires, des logiciels analysent les données du marché pour ajuster les tarifs en temps réel. Cette automatisation inquiète déjà les autorités américaines, qui multiplient les enquêtes. La justice s'était notamment penchée sur l'IA chargée de vous surveiller dans les magasins. Le secteur du carburant rejoint aujourd'hui cette liste.

Aux États-Unis, plusieurs poids lourds de la distribution de carburant se retrouvent visés par un même reproche. BP, Circle K, 7-Eleven, Walmart, Marathon Petroleum et Albertsons auraient tous recouru au logiciel Kalibrate pour fixer leurs tarifs en Californie. Cette dérive rappelle d'autres revers de la technologie, à l'image de l'IA générative qui plombe la productivité des entreprises. Les automobilistes, eux, auraient payé la facture.

Le logiciel Kalibrate aurait coordonné la hausse des prix dans plus de 1 700 stations en Californie

Le logiciel Kalibrate se trouve au cœur d'un recours collectif déposé devant la cour fédérale de Sacramento. Selon la plainte, cet outil aurait servi de colonne vertébrale à une entente visant à supprimer la concurrence entre enseignes. Le système dissuaderait même ses utilisateurs de baisser leurs prix sous ceux des rivaux, sous peine de spirale descendante. Les opérateurs auraient partagé leurs données de coûts et de volumes pour mieux s'aligner. Plus de 1 700 stations californiennes utiliseraient cette technologie.

Les chiffres avancés donnent la mesure du préjudice. Une recherche sur ces logiciels chiffre la hausse moyenne à 6 cents par gallon, voire 30 cents là où l'outil se généralise. Chaque centime ajouté coûterait 134 millions de dollars par an aux conducteurs californiens, soit près de 124 millions d'euros. Le prix du plein a parfois dépassé 7 dollars le gallon, autour de 6,5 euros. La Californie reste déjà l'État le plus cher du pays.

Le recours s'appuie sur une loi antitrust californienne et sur un texte récent encadrant la fixation algorithmique des prix, entré en vigueur début 2026. Il vise les conducteurs ayant fait le plein dans une station équipée de Kalibrate depuis juin 2022. Cette affaire pourrait devenir l'un des premiers grands tests judiciaires de la tarification automatisée. D'autres secteurs, comme l'immobilier locatif, font face à des poursuites comparables.