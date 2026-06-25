L’IA aurait permis à ces stations-service de s’entendre pour faire flamber les prix à la pompe

L'intelligence artificielle s'invite désormais jusque dans le prix du plein. Des géants du carburant américains auraient confié leurs tarifs à un même logiciel pour mieux étouffer la concurrence. Résultat, des automobilistes auraient payé trop cher pendant des années.

Voitures pollution
Crédit photo : 123RF

Les algorithmes décident de plus en plus de ce que nous payons au quotidien. Des loyers aux courses alimentaires, des logiciels analysent les données du marché pour ajuster les tarifs en temps réel. Cette automatisation inquiète déjà les autorités américaines, qui multiplient les enquêtes. La justice s'était notamment penchée sur l'IA chargée de vous surveiller dans les magasins. Le secteur du carburant rejoint aujourd'hui cette liste.

Aux États-Unis, plusieurs poids lourds de la distribution de carburant se retrouvent visés par un même reproche. BP, Circle K, 7-Eleven, Walmart, Marathon Petroleum et Albertsons auraient tous recouru au logiciel Kalibrate pour fixer leurs tarifs en Californie. Cette dérive rappelle d'autres revers de la technologie, à l'image de l'IA générative qui plombe la productivité des entreprises. Les automobilistes, eux, auraient payé la facture.

Le logiciel Kalibrate aurait coordonné la hausse des prix dans plus de 1 700 stations en Californie

Le logiciel Kalibrate se trouve au cœur d'un recours collectif déposé devant la cour fédérale de Sacramento. Selon la plainte, cet outil aurait servi de colonne vertébrale à une entente visant à supprimer la concurrence entre enseignes. Le système dissuaderait même ses utilisateurs de baisser leurs prix sous ceux des rivaux, sous peine de spirale descendante. Les opérateurs auraient partagé leurs données de coûts et de volumes pour mieux s'aligner. Plus de 1 700 stations californiennes utiliseraient cette technologie.

Les chiffres avancés donnent la mesure du préjudice. Une recherche sur ces logiciels chiffre la hausse moyenne à 6 cents par gallon, voire 30 cents là où l'outil se généralise. Chaque centime ajouté coûterait 134 millions de dollars par an aux conducteurs californiens, soit près de 124 millions d'euros. Le prix du plein a parfois dépassé 7 dollars le gallon, autour de 6,5 euros. La Californie reste déjà l'État le plus cher du pays.

Le recours s'appuie sur une loi antitrust californienne et sur un texte récent encadrant la fixation algorithmique des prix, entré en vigueur début 2026. Il vise les conducteurs ayant fait le plein dans une station équipée de Kalibrate depuis juin 2022. Cette affaire pourrait devenir l'un des premiers grands tests judiciaires de la tarification automatisée. D'autres secteurs, comme l'immobilier locatif, font face à des poursuites comparables.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Montres connectées Huawei : voici les meilleures offres du Prime Day, vite !

Le Prime Day se termine demain sur Amazon. Il ne faut donc pas tarder pour en profiter ! Vous cherchez la montre connectée la mieux adaptée à votre usage et…

Windows 11 permet de partager l’audio sur deux casques Bluetooth, on vous explique comment faire

Windows 11 rattrape son retard face à la concurrence et permet enfin de diffuser du son sur deux casques Bluetooth en même temps. Voici les conditions à remplir pour en…

Soldes Galaxy S26 : Samsung brade son excellent smartphone et vous offre en plus une coque Slim magnétique

Le top départ des Soldes d’été est lancé, et les promotions s’invitent sur le site officiel de Samsung. Pour l’occasion, le géant coréen propose une offre ultra canon sur le…

Voici l’astuce d’Apple pour que ses présentateurs disent « Hey Siri » sans réveiller des millions d’iPhone

À chaque keynote Apple, les présentateurs prononcent « Hey Siri » des dizaines de fois. Pourtant, aucun iPhone ne réagit dans la salle ni chez les spectateurs. Un ingénieur a…

Shark TurboBlade : ce code casse le prix du puissant ventilateur rafraîchissant multidirectionnel !

Vous cherchez un ventilateur assez puissant pour vous aider à supporter les fortes chaleurs ? Le Shark TurboBlade a spécialement été conçu pour couvrir une large zone, permettant de rafraichir…

GTA 6 : on connaît enfin le prix officiel du jeu, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle

Après de longs mois d’attente, l’information a finalement été révélée par Geoff Keighley : le prix de GTA 6 est désormais officiel. Pas de mauvaise surprise au niveau de la…

Quelqu’un usurpe le nom de la FIFA pour faire disparaître des sites pirates de Google

Quelqu’un bombarde Google de plaintes générées par IA pendant le Mondial. Toutes réclament le déréférencement total de dizaines de sites pirates. Elles arborent le nom de la FIFA, qui n’y…

Soldes d’été NordVPN : c’est le bon moment pour sécuriser vos données à prix cassé

Les soldes d’été débarquent en force chez NordVPN ! Du 24 juin au 21 juillet inclus, le leader de la cybersécurité casse ses prix sur ses abonnements. L’occasion rêvée pour…

Cette Tesla Model 3 maltraitée pendant deux ans révèle une vérité inattendue sur les batteries des VE

Les batteries de voitures électriques font peur, surtout sur les véhicules d’occasion malmenés. Une Tesla Model 3 ex-location avait perdu 20 % de capacité en à peine deux ans. Ce…

Deezer lance Remix, une fonctionnalité pour créer vos propres versions de vos morceaux préférés… ou presque

Deezer vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité tout droit inspirée de ce que propose déjà TikTok depuis plusieurs années. Baptisée Remix, celle-ci laisse la main à l’utilisateur pour modifier différents éléments…