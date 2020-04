LG Velvet : le constructeur dévoile le nom de son nouveau smartphone et rompt avec la tradition

LG change de cap : son prochain smartphone ne portera pas de nom alphanumérique, mais aura pour nom LG Velvet. L’entreprise explique ce choix par la volonté d’utiliser des « noms familiers et expressifs qui aideront le consommateur à saisir l’essence de l’appareil le mieux adapté à sa personnalité ».

C’est désormais officiel : le prochain smartphone de la marque LG ne portera pas le nom de LG G9. Le constructeur a choisi de s’orienter vers un terme plus courant pour baptiser son appareil, puisque son téléphone s’appellera le… LG Velvet (velours en vf). Selon le constructeur, « le terme «velours» est destiné à évoquer des images de douceur lustrée et de douceur premium, deux caractéristiques clés du nouveau téléphone. »

Il y a quelques jours, LG dévoilait le design de son futur appareil, lequel s’affranchit totalement de la tendance actuelle des smartphones premium. Contrairement aux Samsung Galaxy S20 et autres Huawei P40, le LG Velvet disposera de capteurs photo en forme de « gouttes de pluie ». Ses objectifs seront donc nettement plus petits et plus discrets que ceux des concurrents. Le constructeur explique également que son smartphone profitera d’un « design en arc 3D« , avec un verre incurvé à l’avant et à l’arrière de l’appareil. Enfin, LG vante aussi « l’élégance tactile » de son Velvet.

Nul doute qu’avec tous ces éléments, le smartphone peut rencontrer un certain succès auprès de celles et ceux qui reprochent aux smartphones actuels (et nous en faisons partie) de disposer d’un module photo trop volumineux à l’arrière. Si LG n’a pour l’instant livré aucune date de sortie de son appareil, le site sud-coréen Naver croit savoir que le Velvet sera lancé le 15 mai prochain. Il profiterait d’un SoC Snapdragon 765 de Qualcomm et d’une compatibilité 5G. Le tout s’affichant à un prix très abordable, selon Naver. Et c’est là aussi un point qui pourrait être crucial. De quoi permettre à LG de revenir dans la course de la téléphonie, l’entreprise perdant de l’argent depuis plusieurs années et ne représentant plus que 3% de parts de marché.

Source : LG