FairPhone 3 : le smartphone écolo choisit une ROM Android sans aucune application Google

FairPhone s’est associé avec la fondation /e/ pour équiper le FairPhone 3 d’une ROM Android où tous les services Google ont été retirés. Pas de Play Store. Pas de Chrome ou de Google Maps. Le but du partenariat est de prouver qu’une vie sans Google est possible, même avec Android. Un discours porté aussi par Huawei.

En 2015, quand Samsung était encore au top, qu’Apple régnait sur le haut de gamme et que Huawei montrait les premiers signes d’une ambition mondiale forte, des insurgés militaient contre Google et sa mainmise sur l’écosystème Android. Parmi les hérauts de cette mouvance, nous retrouvions Kirt McMaster et Steve Kondik, les cofondateurs de Cyanogen Inc, entreprise basée sur les travaux de la ROM customisée CyanogenMod.

Quelques années plus tard, le soufflet de ce mouvement est retombé. Cyanogen a fermé ses portes. CyanogenMod est devenu Lineage. Et Google est resté… aux commandes d’Android. Pourtant, il existe encore beaucoup de personnes qui estiment que l’intégration des services Google dans l’écosystème Android ne participe pas à la protection de leurs informations personnelles.

Et des développeurs travaillent sur des versions customisées d’Android dénuées de ses briques technologiques, même si cela suppose une certaine adaptation pour utiliser les applications les plus courantes, comme Facebook ou Netflix. L’une de ces initiatives bénéficie d’un coup de projecteur grâce à un partenariat avec FairPhone.

FairPhone choisit une vie sans Google… et sans Play Store

L’entreprise néerlandaise s’est en effet associé à /e/ Fondation, une association à but non lucratif qui développe une ROM customisée appelée /e/OS. Cette ROM Android offre une expérience sans Google, sans GMS, mais avec de nombreuses alternatives pour compenser. Notamment une boutique applicative avec plusieurs dizaines de milliers de logiciels pour enrichir l’expérience.

Le but de ce partenariat est de proposer à la vente une version du FairPhone 3 munie de la ROM. Elle est sera disponible le 6 mai sur le site de la fondation au prix de 480 euros environ. La version avec Android et Google est toujours vendu sur le site de FairPhone et chez Orange… à 30 euro de moins.

Rappelons que le FairPhone 3, sorti il y a un an environ, est un smartphone porté sur l’éco-responsabilité et le développement durable. Il offre une réparabilité hors-norme et une boutique en ligne pour commander des pièces de rechange en cas de panne. Il est équipé d’un écran Full HD de 5,65 pouces, un Snapdragon 632 de Qualcomm, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage interne, une batterie de 3000 mAh, un capteur photo de 13 mégapixels et un capteur selfie de 8 mégapixels. Et il est désormais animé par une version d’Android sans Google. Une proposition qui n’est pas sans rappeler celle du Honor 9X Pro.