LG continuera de déployer les mises à jour Android 12 sur certains smartphones

LG continuera de déployer des mises à jour vers Android 11 et Android 12 sur certains de ses smartphones, et ce malgré la fermeture de la division smartphones du constructeur. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui s'inquiétaient quant au suivi de leur appareil.

Après plusieurs années de difficultés entremêlées d'innovations en tout genre, LG a récemment annoncé la fermeture de sa division smartphones. Déjà en 2016, le constructeur enregistrait des pertes sans précédent sur ce marché : pas moins de 132 millions de dollars. La faute à l'échec du LG G5. En 2019, la marque avait même décidé de suspendre la vente de ces smartphones en France et d'autres pays, le temps de “prendre du recul”.

Finalement, ce qui devait arriver arriva et LG a choisi de se retirer du marché des smartphones en Chine dans un premier temps. Néanmoins, cette décision devrait bientôt se répercuter sur l'ensemble des marchés mondiaux. Cet arrêt des activités “Smartphone” de l'entreprise se fera progressivement jusqu'au 31 juillet 2021, date à laquelle la division smartphones sera officiellement fermée.

Après cette annonce de LG, une question vient alors : qu'en sera-t-il du suivi des smartphones LG en circulation ? Bonne nouvelle, puisque le constructeur “continuera de fournir un service d'assistance et des mises à jour logicielles aux clients des produits mobiles existants, durant une période qui variera d'une région à l'autre”.

Une migration vers Android 12 envisagée par LG

LG compte donc déployer des mises à jour pour Android 11, mais aussi Android 12. En effet, la firme sud-coréenne souhaite proposer Android 12 aux propriétaires de ses derniers smartphones. Ainsi, le LG Velvet, le LG V60 ThinQ 5G et le LG Wing, le fameux smartphone à double écran et châssis rotatif, devraient donc pouvoir migrer vers la dernière version de l'OS de Google.

Bien entendu, il faudra d'abord passer sous Android 11. Le constructeur a d'ores et déjà débuté le déploiement de la mise à jour sur Android 11 sur de nombreux appareils en 2020 et compte poursuivre le déploiement cette année, notamment sur les LG G8X, G8S, Velvet 4G, Wing, K52 et K42.

LG précise que le calendrier de déploiement de ces MAJ se différent selon les régions. En outre, LG tient à ne pas donner de faux espoirs aux utilisateurs et souligne que sa politique concernant le suivi de ses smartphones n'est pas figée et pourrait évoluer dans les prochains mois. En d'autres termes, rien ne garantit que les smartphones précédemment cités pourront bel et bien migrer vers Android 11 ou 12.

