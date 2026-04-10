L’excellent Sony WH-1000XM5 est de retour à prix cassé, mais il va falloir faire vite !

Sony fait partie des marques de référence en matière de casques sans-fil avec réduction de bruit active. Le géant japonais a réussi à s’imposer en proposant des modèles innovants à la qualité audio irréprochable. Si vous attendez une belle offre pour vous offrir le Sony WH-1000XM5, l’excellent casque est en ce moment en promotion sur Amazon où il est affiché à 262,13 € seulement. C’est un prix doux sachant qu’il était vendu à 419 € à sa sortie et qu’on le trouve ailleurs à 299 € !



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Vous cherchez un casque sans fil pour écouter vos playlists en vous isolant complètement des bruits indésirables ? Le Sony WH-1000XM5 n’est certes pas le dernier arrivé des casques haut de gamme, mais c’est un modèle aux caractéristiques avancées qui offre une réduction de bruit impeccable.

À sa sortie, le Sony WH-1000XM5 avait un prix conseillé de 419 euros. Mais son prix a progressivement baissé pour arriver à 299 € seulement sur la plupart des sites de e-commerce. Mais bonne nouvelle, Amazon propose actuellement l’excellent casque à 262,13 € dans sa version Argent. C’est une excellente offre pour ce modèle très apprécié des audiophiles.

Quelles sont les caractéristiques du Sony WH1000XM5 ?

Le Sony WH-1000XM5 figure parmi les modèles de référence des casques audio premium. Et pour cause, avec son design sobre et son poids plume, il a été conçu pour plaire au plus grand nombre. Il vous offre à la fois un confort optimal et une expérience d’écoute de haut niveau.

Côté audio, Sony combine la puissance de deux processeurs dédiés, le HD QN1 et la puce V1 pour obtenir une réduction de bruit active particulièrement efficace. Grâce aux 20 niveaux de filtrage, vous avez la possibilité de choisir si vous voulez complètement vous isoler du monde extérieur ou si vous souhaitez continuer à entendre les bruits extérieurs.

Enfin, l’autonomie est un atout de taille puisque le Sony WH-1000XM5 vous offre jusqu’à 30 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée et 40 heures sans. Et en rechargeant 3 minutes votre casque, vous récupérez 3 heures d’utilisation grâce à la recharge rapide !