L’excellent clavier sans fil Logitech MX Keys S est à son prix le plus bas pour les French Days, vite !

Vous avez besoin de renouveler vos équipements informatiques ? Profitez des French Days pour vous équiper à moindre coût. Amazon propose actuellement le Logitech MX Keys S à un prix défiant toute concurrence. En utilisant le code promotionnel FD10, l’excellent clavier passe à seulement 77,11 € au lieu de 119€. C’est un très bon prix pour ce clavier Bluetooth compact !

Le MX Keys S de Logitech est un clavier sans fil qui dispose de touches concaves confortables, silencieuses et rétroéclairées. Il offre une excellente qualité de frappe et a été conçu avec des finitions parfaites. Grâce à sa petite taille, vous pouvez facilement l’emporter avec vous. Il est d’ailleurs compatible PC, iPad, smartphone, Mac et Chromebook.

Ce modèle compact profite d’une batterie de 1500 mAh. Comme le rétroéclairage des touches s’effectue automatiquement à l’approche de vos doigts et s’adapte en fonction des conditions d’éclairage, vous économisez de la batterie. Cela vous permet d’utiliser votre clavier pendant 10 jours sans avoir à le recharger. Et sans rétroéclairage, vous avez jusqu’à 5 mois d’autonomie.

Malgré sa petite taille, le MX Keys S embarque un pavé numérique, ce qui est un gros avantage. Vous pouvez coupler votre clavier sans fil avec 3 appareils différents, ce qui vous donne la possibilité de switcher facilement d’un dispositif à l’autre. Enfin, il bénéficie d’une portée allant jusqu'à 10 mètres.

Habituellement en vente à 119€, le Logitech MX Keys S passe à seulement 77,11€ sur Amazon. Ne tardez pas pour en profiter.