AirPods Pro : le boitier de charge USB-C est aussi que des écouteurs neufs

Apple a ajouté à son catalogue un boitier de charge pour les AirPods Pro de deuxième génération. Ce boitier est vendu plus de 100 euros sur le site officiel de la marque. Soit presque le prix d’une paire d’AirPods neuve. Bien sûr, ce nouveau boitier n’apporte pas que la compatibilité USB-C. Voici ces atouts.

L’arrivée de l’USB-C dans les iPhone 15 est une vraie révolution. Une révolution d’abord pour les utilisateurs qui peuvent, enfin, charger tous leurs appareils avec le même chargeur. Ils ont aussi la possibilité de donner un peu d’énergie à leurs accessoires grâce à la charge inversée. Et ça change la vie (surtout si vous êtes l’heureux propriétaire d’une Apple Watch…). Et une révolution pour Apple qui doit évidemment changer la connectivité des accessoires audio les plus souvent vendus avec l’iPhone.

Parmi ces accessoires, vous retrouvez bien évidemment les AirPods. Nous savons depuis plusieurs mois qu’Apple prépare l’arrivée de l’USB-C dans sa gamme d’écouteurs TWS. Une arrivée qui s’est concrétisée doublement dans les Apple Store. D’abord, les AirPods Pro sont désormais vendus uniquement avec un boitier de charge compatible USB-C. Les versions Lightning ne sont plus en stock. Dommage pour tous les foyers équipés en chargeur Lightning.

Le boitier USB-C pour AirPods Pro vendu plus de 100 euros

Deuxième signe concret de la généralisation de l’USB-C dans la gamme AirPods, Apple vend désormais un boitier de charge pour les AirPods Pro 2e génération. Si vous avez un boîtier Lightning et que vous souhaitez homogénéiser vos chargeurs à la maison, ce boitier est fait pour vous. Seul vrai souci : son prix. Ce confort supplémentaire vous coûte quand même 109 euros. Soit presque le prix d’une paire neuve d’AirPods 2e génération.

Bien sûr, les boitiers de charge chez Apple ne sont pas « ordinaires ». Celui des AirPods Pro est compatible MagSafe (et avec le standard Qi), avec la possibilité de charger le boitier sans fil avec un iPhone. Il est certifié IP54 contre les éclaboussures et la poussière. Et il profite de la puce U1 qui permet de le localiser avec un iPhone si vous l'avez égaré.

Vous remarquerez que les AirPods Pro 2e génération sont les seuls écouteurs d’Apple à profiter d’une compatibilité avec la connectique USB-C. Les AirPods 3e génération devront se contenter du port Lightning. Il faut dire que ces derniers avaient déjà bénéficié d’un « upgrade » au niveau de leur boitier avec l’intégration de la charge sans fil MagSafe.