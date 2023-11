Apple Music : l’abonnement le moins cher disparaît, il va falloir payer plus

Apple supprime sans faire de vague la formule la moins chère de son service de streaming audio Apple Music. Lancée il y a peine deux ans, Apple Music Voice n'a visiblement pas su convaincre les utilisateurs.

Il n'y a pas que Spotifiy ou Deezer dans la vie, il y a Apple Music aussi. Le service de streaming audio a beau être à la traîne sur certaines fonctionnalités basiques chez ses concurrents, il a le mérite de simplifier les choses si l'on a un iPhone et qu'on veut éviter la multiplication des services tiers. En plus des classiques abonnements Individuel et Familial, Apple a lancé en 2021 la formule Apple Music Voice, la moins chère du haut de ses 4,99 € par mois. Sa particularité ? Tout passe par Siri, ou presque.

À l'usage, devoir se servir de l'assistant vocal était plus une contrainte qu'autre chose. Par exemple, impossible de lancer manuellement un morceau, ou alors pas plus de 30 secondes. Il faut nécessairement demander à Siri de le faire. Si vous aimez la musique autre que française et que vous avez un accent anglais, espagnol ou autre à couper au couteau, bon courage pour vous faire comprendre. Heureusement, la lecture, elle, se contrôle à la main. Ces limitations, entre autres, ont finalement eu raison d'Apple Music Voice.

La formule Apple Music Voice du service Apple Music n'existe plus

Apple annonce qu'à partir de mois-ci, la formule Apple Music Voice n'existe plus. Si vous y êtes abonné, le renouvellement automatique est annulé et vous pouvez en profiter jusqu'à la fin de la période en cours. Après cela, vous êtes obligé de passer à un autre abonnement, sachant qu'à part le tarif étudiant à 5,99 €/mois, il vous en coûtera au moins 10,99 € mensuel. Apple n'explique pas clairement pourquoi son offre la moins chère disparaît. On peut néanmoins supposer qu'elle n'a pas rencontré le succès escompté.

D'autres diront qu'ayant échappé à la récente augmentation des tarifs d'Apple TV+, Apple Arcade et Apple One, il fallait trouver un moyen de faire payer les utilisateurs plus cher pour Apple Music, même artificiellement. Rien ne dit que le service ne connaîtra pas lui aussi une hausse de prix à court ou moyen terme cependant.

