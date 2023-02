Les Xiaomi 13 compatibles Wi-Fi 7, l’épisode 5 de The Last of Us disponible en avance, c’est le récap

Les Xiaomi 13 seront les premiers smartphones à être compatibles Wi-Fi 7, une cyberattaque mondiale menace les serveurs de nombreuses entreprises, l'épisode 5 de The Last of Us diffusée avec un peu d'avance, c'est le récap des actualités du lundi 6 février 2023.

Quoi de neuf dans l'actualité Android et du High-tech sur Phonandroid ce lundi 6 février 2023 ? Tout d'abord, nous avons publié notre test complet du Poco X5 Pro 5G, le dernier milieu de gamme de la filiale de Xiaomi. Pour moins de 400 €, cet appareil propose une expérience équilibrée, parée à la fois pour le jeu vidéo et la photo grâce son capteur principal de 108 MP.

Parmi les autres sorties du jour, on note également le lancement du Honor X7a, un smartphone abordable qui promet une autonomie record de 3,5 jours grâce à sa batterie imposante de 5330 mAh et des composants peu gourmands en énergie.

Dans un tout autre domaine, nous avons appris que le gouvernement compte instaurer en 2023 des mesures drastiques pour empêcher les mineurs d'accéder à des sites pornographiques. Cela passera notamment par l'installation obligatoire d'une application sur smartphone. Mais sans plus attendre, voyons les trois informations à retenir de ce lundi 6 avril 2023.

Les Xiaomi 13 seront les premiers smartphones compatibles Wi-Fi 7

Xiaomi a confirmé ce lundi que les Xiaomi 13 vont recevoir une mise à jour pour activer la nouvelle norme Wi-Fi 7, qui doit offrir des débits toujours plus rapides, de l'ordre de 30 à 40 Gb/s. De fait, les Xiaomi 13 seront les premiers smartphones du marché à proposer une prise en charge du Wi-Fi 7.

Pour en savoir plus : Les Xiaomi 13 seront les premiers smartphones compatibles Wi-Fi 7, une mise à jour arrive

Une cyberattaque mondiale menace les serveurs de nombreuses entreprises

L'agence pour la cybersécurité italienne a tiré la sonnette d'alarme après avoir détecté l'existence d'une cyberattaque d'envergure qui cible actuellement des milliers de serveurs informatiques à travers le monde. Les pirates exploitent les failles du logiciel VMWare dans le but de prendre le contrôle des installations visées.

Pour en savoir plus : Les pirates mènent actuellement une attaque d’ampleur internationale, mettez vite ce logiciel à jour

L'épisode 5 de The Last of Us sortira avec un peu d'avance

Bonne nouvelle pour les fans qui attendent impatiemment le prochain épisode de la série HBO The Last of Us. En effet, HBO compte diffuser le 5e épisode avec deux jours d'avance, soit le vendredi 10 février au lieu du dimanche 12. La raison ? Pour éviter d'être en face-à-face avec le Super Bowl, qui aura lieu dimanche soir.