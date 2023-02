The Last of Us : pour éviter le Super Bowl, l’épisode 5 sortira avec un peu d’avance

Pour éviter de se retrouver en compétition directe avec le Super Bowl, HBO a décidé d'avancer la date de diffusion du 5e épisode de The Last of Us aux Etats-Unis. De fait, les spectateurs français profitent également de ce décalage.

Alors que l'épisode 4 de la série HBO The Last of Us est disponible sur Amazon Prime Video depuis ce lundi 6 février 2023, nous venons d'apprendre une bonne nouvelle concernant l'épisode 5. En effet, HBO compte le diffuser avec un peu d'avance.

Si d'ordinaire, HBO propose chaque nouvel épisode de sa série phare le dimanche soir, la plateforme se confronte à un concurrent de taille ce dimanche 12 février : le Super Bowl. Et oui, l'affrontement tant attendu entre les Eagles de Philadelphie et les Kansas City Chiefs débutera à 21h aux Etats-Unis.

Même si The Last of Us peut se targuer d'avoir effectué un meilleur démarrage que House of The Dragon avec 4,7 millions de téléspectateurs pour son premier épisode, et des audiences en augmentation constante (+ 37% sur le 3e épisode et ses 6,4 millions de spectateurs), le show ne pourra pas lutter face à un tel mastodonte. Comme le rappellent nos confrères du site Deadline, le Super Bowl a réuni l'année dernière pas moins de 99,2 millions d'Américains devant leur poste de TV. Soit le double de l'audience enregistrée par les séries éliminatoires de la NFL.

HBO décale la diffusion de The Last of Us pour éviter le Super Bowl

Pour éviter donc de se retrouver face à ce titan, HBO a pris la décision de diffuser le 5e épisode de The Last of Us ce vendredi 10 février à partir de 21h aux USA. Concernant la France, Amazon Prime Video, qui est le diffuseur exclusif de la série dans l'Hexagone, a confirmé que le 5e épisode de TLOU (pour les intimes) sera disponible sur la plateforme dès le samedi 11 février.

En procédant de la sorte, HBO n'aura pas à s'appuyer uniquement sur la visionnage en différé pour rattraper d'éventuelles pertes d'audience provoquées par le Super Bowl. Concernant la VOD justement, The Last of Us cartonne également, puisque les deux premiers épisodes ont réuni pas moins de 21 millions de téléspectateurs après leur diffusion initiale.

Attention toutefois, il s'agit d'une mesure exceptionnelle. En d'autres termes, HBO reprendra ensuite son calendrier habituel avec la diffusion d'un épisode chaque dimanche aux USA jusqu'à la conclusion du show, prévue pour le 12 mars 2023.