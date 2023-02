Honor lance le X7a, un smartphone abordable qui promet une autonomie record

Bonne nouvelle pour ceux qui recherchent un smartphone abordable avec une grosse batterie, Honor vient de lancer son nouvel X7a à partir de seulement 239€ en France.

Alors que tous les yeux sont pour l’instant tournés vers les Honor Magic 5 haut de gamme qui seront lancés pendant le MWC 2023 de Barcelone à la fin du mois, le fabricant de smartphones vient de présenter chez nous un tout nouvel appareil d’entrée de gamme, qui mise tout sur son autonomie.

Le Honor X7a est loin de proposer la fiche technique la plus puissante de son segment. Il est propulsé par une puce Mediatek MT6765H Helio G37, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Au niveau de l’écran, le smartphone se contente d’une dalle LCD IPS de 6,75 pouces avec définition seulement HD+ (720 x 1600) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On est donc loin de ce que l’on retrouve chez la concurrence, mais ces caractéristiques techniques assez modestes ont un atout de taille : l’autonomie s’annonce exceptionnelle.

Le Honor x7a est le smartphone le plus endurant, selon DXOMARK

Pour alimenter l’appareil, Honor a opté pour une batterie de 5330 mAh, ce qui représente une capacité un peu plus élevée que la moyenne que l’on trouve dans les smartphones du même gabarit. La batterie est compatible avec la recharge rapide filaire 22.5W, ce qui est également moins que la plupart de ses rivaux.

Cependant, grâce à la combinaison d’une batterie avec une grande capacité et des composants peu gourmands en énergie, Honor promet que son smartphone est le plus endurant du marché. Cette affirmation a d’ailleurs été vérifiée par les experts de DXOMARK, qui l’ont classé à la première place de leur classement « Batterie ». Le smartphone aurait atteint une autonomie de 3,5 jours, et une recharge en 2 heures et 20 minutes.

Côté photo, notons que le smartphone mise sur une configuration à quatre caméras, avec un module principal de 50 MP, un objectif ultra grand angle de 5 MP, un macro de 2 MP et une caméra de profondeur de champ de 2 MP. Comme toujours, on aurait aimé voir un meilleur capteur ultra grand-angle, et le retrait des deux autres capteurs.

Au niveau de la disponibilité, Honor annonce que le X7a est disponible dès aujourd’hui au prix conseillé de 239 euros en trois coloris : Titanium Silver, Ocean Blue et Midnight Black.