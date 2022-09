Les Xiaomi 12T arrivent le 4 octobre avec une tablette Redmi Pad et un bracelet Band 7 Pro

Xiaomi se prépare à lancer la semaine prochaine plusieurs appareils connectés à l’occasion d’une conférence qui se tiendra à Munich. Parmi les nouveautés qui seront présentées, on retrouvera évidemment les prochains smartphones Xiaomi 12T.

Le 4 octobre prochain, Xiaomi dévoilera lors d’une conférence à Munich plusieurs nouveaux appareils, dont notamment les Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro. Cela fait maintenant plusieurs mois que nous entendons parler des prochains smartphones haut de gamme du fabricant chinois.

Après avoir dévoilé en exclusivité un premier aperçu du Xiaomi 12T Pro, plusieurs rapports ont levé le voile sur l’intégralité de leur fiche technique. On sait notamment que le Xiaomi 12T sera proposé par un processeur MediaTek Dimensity 8100 Ultra, tandis que la version Pro aura droit au dernier Snapdragon 8+ Gen 1. C’est surtout en photo que les smartphones devraient se démarquer de la série précédente, puisque le modèle 12T Pro sera le premier du fabricant à utiliser le nouveau capteur ISOCELL HP1 de 200 MP de Samsung.

Quels autres produits devrait dévoiler Xiaomi la semaine prochaine ?

En plus des Xiaomi 12T et 12T Pro, on peut également s’attendre à retrouver la nouvelle Redmi Pad, qui sera la tablette la plus abordable du fabricant à ce jour. Son design avait été repéré aux côtés du Xiaomi 12T il y a quelques semaines. Elle sera vraisemblablement propulsée par un processeur MediaTek MT8781, une variante de l’Helio G99.

La tablette sera équipée d’un écran avec une définition 2K de 11,2 pouces, et alimentée par une batterie de 7800 mAh compatible avec la recharge rapide 22.5W. Au niveau de la partie photo, la tablette misera sur une caméra unique de 8 MP au dos.

On s’attend également à ce que Xiaomi lève le voile sur son Smart Band 7 Pro, qui avait déjà été lancé en Chine il y a quelques mois. Cette montre connectée est encore plus intéressante que la Xiaomi Band 7 actuelle. Équipé d’un écran rectangulaire plus grand, le bracelet connecté se veut aussi plus autonome grâce à un GPS intégré qui lui permet de fonctionner sans smartphone. On retrouve également une fonctionnalité Always-On, et toutes les autres caractéristiques du Band 7.

Enfin, Xiaomi devrait lancer ses récents Redmi Buds 4 et 4 Pro, sa nouvelle génération d’écouteurs sans fil. Ces derniers avaient plutôt impressionné les fans en Chine grâce à leurs performances de haut vol, il reste donc à voir s’ils vont ou non aussi arriver chez nous.