Les vidéos filmées avec votre Pixel 10 Pro XL ont un son étouffé ? La raison est toute bête, mais il faut le savoir

Plusieurs personnes ont constaté qu'en filmant avec leur Pixel 10 Pro XL, elles obtenaient une qualité d'image normale, mais un son étouffé. Il y a une explication et elle n'a rien à voir avec un bug.

Quoi de plus satisfaisant que de déballer son nouveau smartphone dernier cri, de sortir faire quelques photos et vidéos et de constater à quel point leur qualité n'a rien à voir avec son précédent mobile ? Si vous avez craqué pour l'un des récents Pixel 10 de Google, il y a de fortes chances que vous ayez voulu faire exactement cela. Surtout si vous avez jeté votre dévolu sur le modèle le plus haut de gamme : le Pixel 10 Pro XL. Mais peut-être que vous avez froncé les sourcils quand est venu le temps de visionner les vidéos capturées avec l'appareil.

Rien à dire sur l'image, elle est à la hauteur de ce à quoi s'attendre pour un smartphone de cette gamme de prix. Le problème se situe au niveau du son. Des utilisateurs ont constaté la même chose : parfois, on a du mal à les entendre. Ils sont étouffés. S'agit-il d'un problème logiciel à corriger avec une mise à jour ? Comme celui qui explique les mauvaises performances de la puce graphique des Pixel 10 ? Ou, pire, d'un souci matériel ? Aucun des deux. L'explication est beaucoup plus banale.

Comment éviter d'obtenir un mauvais son en filmant avec son Pixel 10 Pro XL

Comme le fait remarquer l'internaute Artem Russakovskii sur X (Twitter), Google a changé le design du Pixel 10 Pro XL comparé au Pixel 9 Pro XL. Sur la tranche inférieure, les emplacements du micro et du haut-parleur ont été inversés. En clair : si vous tenez le smartphone à l'horizontale avec cette tranche dans votre main droite, le micro est en bas et le haut-parleur en haut. C'était l'inverse avant.

Turns out that on the Pixel 10, the engineering team has swapped the bottom (when holding upright) mic and speaker positions. This means that when holding the phone in landscape orientation, the speaker is now on top and microphone on the bottom. pic.twitter.com/LTulkyKKQr — Artem Russakovskii (@ArtemR) September 18, 2025

Cette modification est utile pour éviter de couvrir le haut-parleur avec sa main quand vous regardez une vidéo en mettant le Pixel 10 Pro XL à 180°. En revanche, vous avez plus de chances d'obstruer le micro, ce qui explique le son étouffé des vidéos. Surtout si vous tenez le mobile avec votre main droite uniquement. Il suffit dans ce cas de placer la tranche du bas à sa gauche, mais ce n'est pas très naturel pour un droitier. La meilleure solution est heureusement très simple : filmer à deux mains.