Les ventes d’iPhone s’effondrent dans ce pays, laissant le champ libre à Huawei

Huawei semble véritablement revenir d’entre les morts, puisque le géant chinois vient de voir ses ventes redécoller ces dernières semaines, et celles-ci dépassent même désormais celles des iPhone.

Les ventes d'iPhone d'Apple en Chine ont chuté de 24 % au cours des six premières semaines de 2024, par rapport à la même période de l'année dernière, selon un rapport de Counterpoint Research. Le géant américain de la technologie doit faire face à une concurrence acharnée de la part des marques locales, notamment Huawei, qui a vu ses ventes grimper en flèche de 64 % sur son marché national.

Apple et Huawei n'ont pas commenté le rapport, qui montre également que les ventes globales de smartphones en Chine ont diminué de 7 % au cours de la même période. La Chine est l'un des marchés les plus importants d'Apple, puisqu'elle représente près de 15 % de son chiffre d'affaires global.

Huawei revient d’entre les morts en Chine

L'une des principales raisons du déclin d'Apple est la résurgence de Huawei, qui a surmonté les sanctions américaines qui ont paralysé ses activités pendant des années. Huawei a surpris l'industrie en lançant sa série Mate 60 de smartphones 5G en août, qui n’utilise aucune technologie américaine.

Les autres rivaux d'Apple, tels que Vivo, Xiaomi et Oppo, ont également perdu des parts de marché en Chine, car ils ont été “coincés au milieu” par les produits haut de gamme de Huawei et les prix agressifs d'Apple, selon Mengmeng Zhang de Counterpoint Research. Apple a même proposé des remises et des subventions sur ses sites officiels et sur la plateforme Tmall d'Alibaba pour stimuler ses ventes en Chine.

Toutefois, ces efforts n'ont pas suffi à empêcher Apple de perdre sa place de deuxième fabricant de smartphones en Chine au profit de Huawei. La part de marché d'Apple en Chine est passée de 19 % l'année dernière à 15,7 %, tandis que celle de Huawei est passée de 9,4 % à 16,5 %. Vivo reste la marque la plus vendue en Chine, bien que ses ventes aient chuté de 15 % au cours de l'année écoulée. En cause, on peut notamment citer la nouvelle interdiction pour les fonctionnaires chinois d’acheter un smartphone de la marque à la pomme.