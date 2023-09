La Chine interdit les iPhone à ses fonctionnaires, voici pourquoi

Les employés du gouvernement chinois n'ont plus le droit d'utiliser des appareils étrangers comme les iPhone dans le cadre de leur travail. L'interdiction survient dans un contexte de tensions entre la Chine et les États-Unis.

La Chine vient d'opérer un tournant dans son envie d'autonomie, notamment technologique. On apprend que les employés du gouvernement chinois ont interdiction d'utiliser un mobile qui ne provient pas de l'Empire du Milieu. De fait, les iPhone sont donc purement et simplement bannis des lieux de travail. Il n'est même pas permis d'en amener un de chez soi.

La décision peut étonner dans la mesure c'est en Chine qu'Apple fait fabriquer l'immense majorité de ses iPhone, mais aussi iPad ou MacBook. Cela représente plusieurs millions d'emplois à travers le pays. Pourtant, la consigne a été passée depuis quelques semaines à tous les fonctionnaires. Rappelons que certaines sociétés chinoises l'appliquaient déjà, elle a donc été largement étendue pour s'appliquer aux agences gouvernementales.

Pourquoi la Chine interdit à ses fonctionnaires d'utiliser des iPhone

Les arguments avancés sont les mêmes que ceux des États-Unis pour justifier du bannissement de Huawei. La Chine craint que des données sensibles puissent atterrir sur les serveurs américains, causant un risque pour la sécurité nationale. On ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agit aussi d'un genre de vengeance pour les interdictions qui touchent le pays aux USA. Huawei donc, mais aussi l'application TikTok qui commence à être bannie de certains états.

La décision n'est pas sans conséquence économique pour Apple, dont la Chine (plus Macao, Hong-Kong et Taïwan) est le 3e marché avec 19 % des ventes. Mercredi 6 septembre, à la clôture de la Bourse, l'action d'Apple a perdu 3,6 % de sa valeur, ce qui représente 80 milliards de dollars de capitalisation boursière. Il n'est cependant pas possible de dire si la chute est liée exclusivement à l’interdiction chinoise.

Pour le moment, il n'y pas eu de réaction outre-Atlantique. Nul doute qu'il va falloir que la marque à la pomme se penche sur la question rapidement, elle qui passait numéro 1 en Chine avec l'iPhone 13 en 2022. N'oublions pas enfin que Google et ses Pixel sont également concernés.

