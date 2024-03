Apple interdit le retour d’Epic Games sur l’App Store, malgré les nouvelles lois européennes

Apple et Epic Games sont toujours en guerre à propos des politiques de l'App Store, et la dernière décision d'Apple a suscité l'indignation du créateur de Fortnite.

Apple a révoqué le compte de développeur d'Epic Games en Suède, qu'Epic Games avait créé pour profiter de la nouvelle loi européenne, le Digital Markets Act (DMA), qui vise à limiter la domination des grandes entreprises technologiques. Epic Games affirme qu'Apple viole la loi sur les marchés numériques et empêche une concurrence loyale sur les appareils iOS.

Le conflit entre Apple et Epic Games a commencé en 2020, lorsque Epic Games a tenté de contourner la commission de 30 % imposée par Apple sur les achats in-app en introduisant son propre système de paiement dans Fortnite, l'un des jeux les plus populaires de l'App Store. Apple avait réagi en retirant Fortnite et d'autres applications d'Epic Games de l'App Store, accusant Epic Games d'enfreindre les règles du magasin. Epic Games a alors intenté une action en justice contre Apple pour violation de la législation antitrust, affirmant qu'Apple abusait de son pouvoir de monopole sur les marchés de la distribution et du paiement des applications.

Epic Games n’est toujours pas autorisé à revenir sur les iPhone

La bataille juridique est toujours en cours, mais Epic Games espérait trouver un moyen de ramener Fortnite aux utilisateurs d'iOS dans l'UE en utilisant le DMA, qui est entré en vigueur en janvier 2024. Le DMA exige d'Apple et d'autres “gatekeepers” qu'ils autorisent les boutiques d'applications et les systèmes de paiement tiers sur leurs plateformes, et qu'ils offrent des conditions équitables et transparentes aux développeurs d'applications.

Epic Games avait créé un compte de développeur en Suède, où le DMA est appliqué, et avait demandé une consultation avec Apple pour restaurer ses applications sur l'App Store en vertu de la nouvelle loi. Cependant, Apple a rejeté la demande d'Epic Games et a résilié son compte développeur suédois, bloquant de fait Epic Games de l'App Store dans l'UE.

Apple a affirmé qu'Epic Games avait violé ses accords avec les développeurs et menacé son écosystème en critiquant les règles proposées par la DMA. Le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, avait notamment publié sur X (anciennement Twitter) que les règles DMA d'Apple étaient “une imposture” et “un piège” pour les développeurs d'applications.

Epic Games n’a pas encore dit son dernier mot

Epic Games a dénoncé la décision d'Apple comme une “grave violation du DMA” et un signe qu'Apple n'avait pas l'intention de “permettre une véritable concurrence sur les appareils iOS”. Epic Games a déclaré qu'Apple éliminait l'un de ses plus grands rivaux et intimidait les autres développeurs susceptibles de contester les pratiques d'Apple.

Pour prouver sa bonne foi, Epic Games a même partagé sa correspondance avec Apple sur son blog d'entreprise, où elle montre qu'elle a accepté de se conformer à toutes les conditions d'Apple après avoir demandé la consultation de la DMA.

En réponse aux affirmations d’Epic, Apple a partagé la déclaration suivante : « La violation flagrante par Epic de ses obligations contractuelles envers Apple a conduit les tribunaux à déterminer qu'Apple a le droit de résilier “tout ou partie des filiales détenues à 100 % par Epic Games, des sociétés affiliées et/ou d'autres entités sous le contrôle d'Epic Games, à tout moment et à la seule discrétion d'Apple”. À la lumière du comportement passé et présent d'Epic, Apple a choisi d'exercer ce droit ».

La démarche d'Apple soulève donc évidemment des questions quant à l'efficacité et à l'application du DMA, qui est censé empêcher les grandes entreprises technologiques d'abuser de leur pouvoir de marché et d'étouffer l'innovation et la concurrence. L'Union européenne interviendra-t-elle et tiendra-t-elle Apple pour responsable de ses actes, ou bien Apple continuera-t-elle à défier la loi et à dominer l'économie des applications ? Ce qui est sûr, c’est que la saga n’est pas près d’être terminée. En attendant, Apple est également accusé de monopole et pourrait faire face à la justice concernant un prétendu abus de position dominante avec son service de stockage iCloud.