Les ventes de voitures électriques s’envolent, la Tesla Model Y est toujours au sommet des ventes

Les ventes de voitures électriques et hybrides se portent au mieux. Le moteur thermique perd toujours plus de parts de marché, au profit des véhicules 100 % électriques, principalement.

Le marché français de l’automobile se porte bien, comme en attestent les chiffres publiés par Avere France. Au mois de mai 2023, on a enregistré 145 538 nouvelles immatriculations, moteurs thermiques, hybrides et électriques confondus. Un accroissement des ventes de 13 % par rapport à mai 2022. Les voitures électriques et hybrides sont les principales bénéficiaires de cette embellie, avec 37 662 véhicules écoulés. Elles comptent donc pour 21,4 % des ventes, en augmentation de 36,3 % sur une année glissante.

Au total, 22 667 véhicules neufs vendus étaient 100 % électriques, et 12 657 étaient hybrides. Selon l’association nationale pour le développement de la mobilité électrique, « la part des voitures électriques représente maintenant 15,6 % du parc automobile français ». Une part sans doute amenée à grossir encore d’ici la fin de l’année, puisqu’au premier semestre 2023, les ventes dans la catégorie des véhicules particuliers électriques ont évolué de 48,7 %.

Les ventes d’automobiles redémarrent, les Tesla Model Y et la Fiat 500 sont les plus populaires

Il faut dire que l’année 2022 fut si catastrophique pour l’industrie automobile, les ventes n’avaient jamais été aussi faibles depuis 1975, qu'un rebond des immatriculations était attendu. Bien que les voitures à moteur thermique représentent encore une large majorité des ventes, la reprise de l’activité est particulièrement sensible dans le domaine des voitures électriques. Cela se voit dans le nombre de nouvelles immatriculations, mais aussi dans le nombre de points de recharge mis à la disposition des automobilistes : en mai 2023, on a ainsi passé le cap symbolique des 100 000. La crainte de la panne en voiture électrique est de moins en moins justifiée.

Tous les modèles de voitures électriques ne sont pas aussi populaires les uns que les autres. La Tesla Model Y conforte son statut de voiture la plus vendue au monde, en s’octroyant presque 12 % des ventes d’EV, avec 2709 unités écoulées en mai 2023. Elle est talonnée de très près par la Fiat 500, à 2601 unités. La Peugeot 208 occupe la troisième marche du podium, avec 1914 ventes.