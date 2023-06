Garer votre SUV à Paris va vous coûter plus cher dès 2024

Afin de décourager l'utilisation des SUV dans la ville et de promouvoir les transports respectueux de l'environnement, le Conseil municipal de Paris a adopté une résolution le jeudi 8 juin 2023, proposant une « redevance de stationnement progressive » basée sur le poids et la taille des véhicules.

Alors que les Crit’Air 3 ne seront finalement pas bannis avant la fin de l’année 2024, la ville de Paris a trouvé une nouvelle façon de s’attaquer aux conducteurs qui polluent trop. La résolution a été présentée par le conseiller de Paris Frédéric Badina-Serpette, élu écologiste du 18e arrondissement. Il s'est inquiété de la domination croissante des crossovers et des SUV, qui entraîne la disparition des berlines et des monospaces traditionnels.

Citant une étude réalisée en 2020 par l'assureur Axa, Badina-Serpette a souligné la fréquence plus élevée des collisions associées aux véhicules plus grands et plus lourds, qui présentent des risques plus importants pour les autres usagers de la route. Il a insisté sur le principe du pollueur-payeur, déclarant qu'il s'agissait d'une mesure raisonnable visant à protéger les habitants de Paris et à envoyer un signal fort aux constructeurs automobiles, à l'instar des initiatives de la ville visant à éliminer progressivement les véhicules diesel.

Lire également – Volvo veut se frotter à Tesla avec l’EX30, un SUV électrique compact à partir de 37 500 €

Les SUV devront bientôt payer leur stationnement plus cher

Le Conseil municipal de Paris a finalement approuvé une proposition des écologistes visant à augmenter les frais de stationnement pour les véhicules plus gros et plus polluants. Les nouveaux tarifs de stationnement devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Cependant, les conditions tarifaires spécifiques n'ont pas encore été divulguées.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la proposition, Paris vise à réduire le nombre de SUV dans ses rues en augmentant les frais de stationnement pour ces véhicules. En alignant la tarification sur la taille et le poids des véhicules, la ville espère encourager les habitants à opter pour des modes de transport plus durables et plus respectueux de l'environnement.

Paris devrait donc prendre le même chemin que Lyon, où les tarifs varient déjà en fonction du poids du véhicule. L'approche lyonnaise favorise également les véhicules électriques qui conservent un poids raisonnable, mais on ne sait pas si Paris pourrait adopter une politique similaire à l’avenir.