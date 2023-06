La batterie à 1000 km d’autonomie en charge rapide pourrait équiper votre voiture électrique dès 2024

Une startup chinoise présente un nouveau type de batterie révolutionnaire. Celle-ci pourrait atteindre les 1000 km d’autonomie, et ce quelle que soit la température extérieure.

De l’avis de nombreux experts, la voiture électrique bénéficiant de la plus grande autonomie actuellement sont les Model S et la Model 3 de Tesla. Quand la Nissan Leaf peut parcourir jusqu’à 385 km en une charge, les voitures américaines circulent sur une distance de 600 km sans devoir s’arrêter à une borne de recharge. Ça, c’est pour la théorie, car comme peuvent en attester tous les propriétaires de voitures électriques, la capacité de la batterie d’une voiture électrique peut drastiquement chuter lorsqu’il fait froid.

Greater Bay Technology présente ainsi une batterie électrique nommée Phoenix, à base de matériaux supraconducteurs. Une technologie intégrée au carter permet de réchauffer la batterie de -20 °C à 25 °C en six minutes, ce qui lui permet aussi d’offrir des performances optimales par tous les temps. Dans un entretien accordé à Bloomberg, Huang Xiangdong, le président de la compagnie affirme : « la batterie Phoenix s’attaque non seulement au long temps de charge des EV, mais aussi à d’autres problèmes. Qu’il fasse chaud ou froid, l’autonomie de la batterie Phoenix n’en sera pas affectée ».

Cette batterie électrique permettra de couvrir 1000 km sans recharger, par tous les temps

Greater Bay est un nouveau venu dans le secteur des fabricants de batteries. La startup possède un certain nombre de brevets intéressants. En plus de disposer d’une autonomie de 1000 km, de quoi théoriquement traverser la France du Nord à la Provence sans s’arrêter à une station de recharge, les cellules de batterie Phoenix vous laisseront recharger votre voiture en moins de temps qu’il n’en faut pour faire le plein à la pompe. Selon ses créateurs, la batterie pourra se charger de 0 à 80 % en six minutes.

La compagnie dispose déjà d’une technologie de cellules à charge hyper rapide, qui fait le plein « en 15 minutes, pour une portée moyenne de 500 km sur un chargeur suffisamment puissant ». On retrouve cette dernière dans le LX Plus de Aion, et ce type de batteries pourrait bien se retrouver dans les Tesla. Les dirigeants de Greater Bay seraient actuellement en pourparlers avec Elon Musk.