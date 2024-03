Les ventes de voitures électriques chinoises vont exploser, pourquoi est-ce une bonne nouvelle pour vous ?

L'ascension des voitures électriques chinoises en Europe pourrait être une opportunité pour les utilisateurs. En effet, elle stimule la concurrence, incitant les constructeurs européens à ajuster leurs stratégies, soit en réduisant les coûts, soit en enrichissant l'offre.

L'Europe se trouve à un tournant de son marché automobile avec une prévision selon laquelle 25 % des voitures électriques vendues en 2024 proviendront de Chine, selon Transport & Environment. Cette hausse est attribuée à l'arrivée de nouveaux modèles chinois et à l'initiative de constructeurs occidentaux qui expédient des véhicules fabriqués dans ce pays, tels que Tesla et Dacia. Cette tendance soulève des inquiétudes quant à la capacité des constructeurs européens à rester compétitifs.

Pour répondre à cette invasion, l'UE envisage de mettre en place des tarifs douaniers sur les importations de voitures électriques chinoises. Cette mesure vise à encourager la relocalisation de la production en Europe et pourrait générer entre 3 et 6 milliards d'euros de revenus. Toutefois, les constructeurs européens doivent également innover et proposer des modèles électriques attractifs pour rester compétitifs.

Un quart des voitures électriques en Europe seront chinoises en 2024

Outre les véhicules eux-mêmes, le débat s'étend aux batteries, un composant clé des voitures électriques qui représente 40% de leur prix. Avec les gigafactories émergentes en Europe, le continent vise l'autosuffisance pour leur production d'ici 2026. Cependant, les coûts inférieurs et l'avance technologique des fabricants chinois comme CATL, qui prévoit une réduction de 50% de ses coûts de fabrication, posent un problème supplémentaire. Heureusement, certains de nos constructeurs innovent pour abaisser leur prix en Europe, comme Renault, qui veut devenir le pionnier dans leur recyclage.

L'augmentation significative des ventes de voitures électriques chinoises en Europe n'est pas seulement un défi pour les constructeurs locaux ; elle représente également une incitation à l'évolution. Face à cette compétition accrue, les marques européennes sont poussées à innover, que ce soit par une réduction des coûts pour rendre leurs véhicules plus compétitifs ou par une amélioration de la qualité et des caractéristiques pour justifier des prix plus élevés. Cette dynamique pourrait finalement profiter aux utilisateurs européens, en leur offrant un choix plus large entre des véhicules électriques abordables et des modèles haut de gamme proposant une expérience supérieure.

Source : Transport & Environment