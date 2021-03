5G : les smartphones Android sont bien plus rapides que l’iPhone 12, c’est prouvé

Un nouveau rapport d'OpenSignal nous donne un aperçu des performances 5G de la gamme iPhone 12 par rapport aux smartphones Android aux États-Unis. Parmi les 25 smartphones les plus rapides en 5G en 2021, on trouve une majorité de smartphones Android, mais aucun iPhone.

D’après les données de OpenSignal, le nouveau Samsung Galaxy S21 Ultra 5G est le smartphone le plus rapide en 5G du marché, et c’est grâce à son nouveau modem signé Qualcomm. Cela n’est pas très étonnant, puisque l’iPhone 12 utilise seulement un modem Snapdragon X55 5G, qui était utilisé avec les smartphones Android haut de gamme de 2020. Il n’est donc pas étonnant de voir le nouveau Snapdragon X60 5G du Snapdragon 888 des Galaxy S21 Ultra s’en sortir plus facilement en ce qui concerne les débits.

Du côté de chez Apple, il faudra attendre l’iPhone 13 pour voir Apple équiper le Snapdragon X60 dans ses smartphones. Cependant, il semble qu’Apple sera toujours en retard sur la connectivité cellulaire, puisque Qualcomm a déjà dévoilé le Snapdragon X65, le premier modem 5G à atteindre les 10 Go/s, en février dernier.

Apple n’est même pas dans le TOP 25 des smartphones les plus rapides en 5G

Comme le montre OpenSignal, la gamme d’iPhone 12 plafonne à 36,9 Mo/s en moyenne, contre 56.0 pour le Galaxy S21 Ultra de Samsung. On peut d’ailleurs noter que les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max semblent capter légèrement mieux que les iPhone 12 et 12 mini, alors qu’ils sont équipés des mêmes composants.

Avec seulement 36,9 Mo/s, les iPhone 12 Pro font même moins bien que des smartphones milieu de gamme de Samsung comme le Galaxy A51 5G, qui est lui à 38,6 Mo/s en moyenne. L’iPhone SE 2020 est lui bien en dessous, puisqu’il doit se contenter d’un débit descendant moyen de 18,8 Mo/s.

Un autre graphique montre également que les utilisateurs d’iPhone sont ceux qui constateront la plus grande différence entre la 4G et la 5G au niveau des débits, avec une amélioration moyenne de 2,3x. Cela n’est pas forcément une bonne nouvelle, puisqu’Apple doit se contenter de débits moyens à 18,9 Mo/s en 4G, contre plus du double pour les Pixel de Google (38,6 Mo/s). De plus en 5G, le débit descendant atteint seulement 44,5 Mo/s chez Apple, contre 54,0 Mo/s chez Samsung.

Source : Apple Insider